Martina Braun besuchte die Stadttaubenhilfe in Villingen-Schwenningen.

In ihrer Funktion als Sprecherin für Tierschutz der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen besuchte die Wahlkreisabgeordnete Martina Braun kürzlich die Stadttaubenhilfe in Villingen-Schwenningen.

Empfangen wurde sie vom Taubenexperten Thorsten Kuchenbecker, der sich mit sieben weiteren Taubenschützern um die Stadttauben in und um Villingen-Schwenningen kümmert. Stadttauben sind Nachkommen gezüchteter Haustauben – also Tiere, die nie gelernt haben, sich selbstständig Nahrung zu suchen. „Stadttauben suchen dort nach Futter, wo Menschen Lebensmittel wegwerfen – das ist jedoch genau die falsche Nahrung“, erklärt Martina Braun.

Um dem entgegenzuwirken, wurde vor kurzem im Oberen Tor in Villingen ein neuer, betreuter Taubenschlag nach dem sogenannten „Augsburger Modell“ eingerichtet. Dort finden über 200 Tauben artgerechtes Futter und legen in eigens dafür angelegten Nestern ihre Eier. Diese werden regelmäßig durch Gipseier ersetzt, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. So wird gleichzeitig auch vogelspezifischen Krankheiten unter den Tauben vorgebeugt. Kranke und verletzte Tauben werden von den engagierten Ehrenamtlichen gesund gepflegt, gesunde Tiere werden vom Tierarzt geimpft – ein schlüssiges Konzept, das von der Stadt Villingen-Schwenningen unterstützt wird, teilt das Büro Martina Braun mit.

Noch viel Arbeit

Beim Bau des neuen Taubenschlags packten Mitarbeiter des Bauhofs mit an und ein Großteil des Futters wird von der Stadt finanziert. Trotz dieser Unterstützung bleibt für die Ehrenamtlichen noch viel Arbeit: Die regelmäßige Reinigung des Taubenschlags, das tägliche Füttern und Versorgen der Tiere sowie das Einfangen verletzter Tauben gehören zu ihren Aufgaben. Hinzu kommen besondere Herausforderungen wie das Vertreiben („Vergämen“) von Tauben unter Photovoltaikanlagen und auf Dächern.

„Ich danke den Ehrenamtlichen der Stadttaubenhilfe für ihre wichtige und vorbildliche Tierschutzarbeit sowie der Stadt Villingen-Schwenningen für die gute Unterstützung. Damit ist Villingen-Schwenningen vielen anderen Städten im Land einen Schritt voraus“, so Martina Braun.