2 Ein Gruppenbild mit dem Profi: Die Teilnehmer des Handballcamps freuen sich. Foto: Kiolbassa

Ein krönender Abschluss: Zum Ende des Handballcamps der SG Schenkenzell/Schiltach hat Ex-Nationalspieler Martin Strobel eine Trainingseinheit geleitet. Auch für Fragen und Autogramme blieb genug Zeit.

Schiltach/Schenkenzell - Martin Strobel, Europameister von 2016, trainierte die Campteilnehmer am Samstag zwei Stunden lang. Schon die ganze Woche verbesserten die Kinder und Jugendlichen in der Halle in Schiltach ihre Handball-Fähigkeiten. Mittags nach dem Essen gab es ein kleines Programm, das die Kinder unter anderem ins Schwimmbad führte. Dabei wurden die Handballer in Themen wie der Koordination mit dem Ball, Schnelligkeit sowie Werfen, Passen und Fangen geschult.

Zum Abschluss stand dann das außergewöhnliche Training mit Martin Strobel an. Danach hatten die Kinder die Möglichkeit, Martin Strobel persönliche Fragen, aber auch zu seiner Karriere und seinen Zukunftsvorstellungen zu stellen. Auch von den Eltern auf der Tribüne kamen einige Fragen an den EX-Profi.

Signierte Trikots verteilt

Anschließend verteilte Martin Strobel Trikots mit seiner Unterschrift an die Teilnehmer des Camps. Auch ein gemeinsames Foto durfte als Erinnerung nicht fehlen, bevor der Handballstar Autogrammkarten und Handbälle der Kinder und Jugendlichen signierte.

Gemeinsam mit den Eltern ließen die Handballer die Campwoche ausklingen. Die Verantwortlichen der SG Schenkenzell/Schiltach waren sich sicher, dass das handballcamp ein "einmaliges Erlebnis war, das aber mit Sicherheit kein einmaliges Erlebnis bleiben wird". Trotz des teils großen Altersunterschiedes – mit dabei waren die Jahrgänge 2006 bis 2011 –­ seien die Kinder und Jugendlichen als Team zusammengewachsen. Sein großer Dank galt Trainerin Denise Oesterle, die die Woche über das Camp geleitet hat sowie allen anderen Beteiligten, unter anderem den Volleyballdamen für das Mittagscatering.