1 Die menschliche Iris schillert wie ein Regenbogen. Foto: Keidel

Manche sind blau wie der Himmel, andere katzen-grün oder dunkel wie ein Geheimnis: Die Rede ist von Augen. Genauer gesagt von der Iris, die dem Auge seine Farbe gibt. Diese Iris zu fotografieren, das ist eine der Spezialitäten des Hechinger Fotografen Martin Keidel.

Hechingen - Das Geschäft am Kirchplatz ist ein Familienbetrieb mit Tradition. Aber gute Fotografen sind immer auch am Experiment interessiert, an der Suche nach neuen Möglichkeiten der Abbildung. Augenärzte und Antiquitätenhändler haben ihm nun dabei geholfen, eine ganz neue Fotogattung in sein Angebot aufzunehmen: Die Iris-Fotografie.

