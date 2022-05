3 Die "Kaiserfans" am 10. Juni 2021 an der Burg Hohenzollern Foto: Frey

Die Versammlung von "Kaiserfans" im vergangenen Juni an der Burg Hohenzollern hat für den Verantwortlichen deutliche finanzielle Konsequenzen. Der 58-Jährige aus Hessen hatte vergeblich versucht, sich herauszureden.















Hechingen/Burg Hohenzollern - An der Burg Hohenzollern hatten sich am 10. Juni 2021 in der Spitze rund 100 Personen versammelt – am Geburtstag des Hausherrn, Georg Friedrich Prinz von Preußen. Erklärtermaßen wollten die Teilnehmer der Ansammlung, die aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen waren, dem Ururenkel Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers und Königs von Preußen, gratulieren. Vor Ort forderten sie zudem, dass "ihr Kaiser" endlich sein Amt antreten solle – "Tritt hernieder und regier uns wieder" war auf einem großen Banner zu lesen.