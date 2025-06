Marodes Schienennetz: Rechnungshof kritisiert Sanierungs-Konzept von Bahnstrecken

1 Der Bundesrechnungshof moniert auch, das Verkehrsministerium habe es versäumt, eine sachgerechte Erfolgskontrolle zur Generalsanierung zu fordern. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa Einmal alles dicht machen und monatelang sperren, damit es danach besser wird: Das ist das Konzept der Bahn, um hoch belastete Strecken zu sanieren. Der Bundesrechnungshof hat dazu eine Meinung.







Berlin - Der Bundesrechnungshof kritisiert das Konzept der Deutschen Bahn zur Generalsanierung hoch belasteter Strecken. Es sei derzeit nicht tragfähig, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Wichtige haushaltsrechtliche Grundlagen fehlten, so der Rechnungshof. Das Bundesverkehrsministerium müsse das Konzept und die damit verbundenen Belastungen für den Bundeshaushalt in Milliardenhöhe kritisch prüfen.