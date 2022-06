Stefan Löffler graust sich vor manchen Orten in Hechingen

1 Stefan Löffler kritisiert den "Dschungel" neben dem Rathaus. Foto: Kauffmann

Die freie Fläche direkt neben dem Rathaus wuchert zu. Manche Äste sind schon zentimeterdick. Gemeinderat Stefan Löffler klagt das im Bauausschuss: "Wenn ich manche Stellen in Hechingen sehe, graust es mich ein bisschen." Das war nicht seine einzige Kritik.















Hechingen - Die Brache neben dem Rathaus ist für Löffler ein regelrechter "Dschungel" mitten in der Stadt. Erst hübscht die Stadt den Obertorplatz auf, der Marktplatz sei auch noch ansehnlich, aber sobald man weitergeht, erblickt man aus Löfflers Sicht so manche Stelle, die ihn "graust". Und das geht für ihn gar nicht. Dorothee Müllges sagte, dass für die Freifläche neben dem Rathaus eine Baugenehmigung vorliege. Es liege am Bauherrn, loszulegen.

"Wie lange soll es denn noch dauern?"

Löffler ungeduldig: "Wie lange soll es denn noch dauern? Wir müssen endlich Lösungen finden." Die Verwaltung solle doch mal hingehen und Wege aufzeigen. Eines der Ziele der Freien Wähler sei eine schöne und saubere Stadt – ein Ideal, von dem er Hechingen weit entfernt sieht. Doch genau das sei es, was man im Bauausschuss einmal angehen sollte.

"Nie ist Geld da"

Für "solche Dringlichkeiten ist nie Geld da", man müsse anfangen, für künftige Bauprojekte etwas zurückzulegen.

Zur Wahrheit gehört auch: Gerade erst hat der Gemeinderat die Arbeiten für die Erneuerung der Schlossapotheke vergeben und private Investoren setzen sich für die Häuserzeile Am Rain ein. Es geht also auch etwas voran, wenngleich die Brache neben dem Rathaus augenscheinlich nicht so schön aussieht.

