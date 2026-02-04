Marode Bausubstanz: Gefahr für Schüler im Haffnerbau?

Ein Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums beschwert sich im Gemeinderat über den Zustand des Haffnerbaus. OB Florian Kling verspricht Besserung, verweist aber auf die Haushaltslage.
Die Stadt hat in der Vergangenheit viel Geld in die Schulen investiert. So wurden zum Beispiel die Grundschule in Altburg oder das Maria-von-Linden-Gymnasium in Stammheim saniert. Aber es gibt noch weiteren Bedarf. Im Gemeinderat beschwerte sich nun Henri Scherer über die Situation im Haffnerbau des Calwer Hermann-Hesse-Gymnasiums (HHG). Scherer besucht am HHG die achte Klasse.