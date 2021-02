Marode Bäume in Albstadt Bundesweites Projekt zur Rettung der Esche kommt zu spät

Sie gehen nach dem Königsbrunner Verfahren vor, erklären Seyboldt und Schäfer. Soll heißen: Mit Hilfe einer Stange legen sie ein Seil um einen hohen Ast und haben somit die Kontrolle darüber, wohin der Baum fällt, wenn er unten abgesägt ist. Weil Sicherheit vorgeht und man bei den maroden Kronen nie wissen könne, ist die Straße trotzdem seit Anfang der Woche gesperrt und bleibt es noch, bis die Waldarbeiter fertig sind, voraussichtlich Ende nächster Woche.

90 Prozent der 200 bis 300 rot markierten Bäume sind Eschen, deren Leben nach rund 80 bis 90 Jahren nun endet, denn ihnen setzt – in Albstadt wie überall – das "Falsche Weiße Stängelbecherchen" zu. Der Pilz – ein Einwanderer aus Asien – ist verantwortlich für das Eschentriebsterben, gegen das der Forst noch kein Wundermittel gefunden hat. Laut Seyboldt vermehrt er sich auf abgefallenem Laub, verbreitet Sporen, die dann auch die jungen Triebe der Eschen befallen und zersetzen, so dass sie nicht mehr ernährt werden können. Warum nur Eschen? "Viele Pilzarten sind auf bestimmte Bäume spezialisiert", sagt Seyboldt, und dasselbe gelte für tierische Schädlinge. Der Buchdrucker etwa, ein Borkenkäfer, habe es auf die Fichte abgesehen.

Als Treppenholz hat die Esche Karriere gemacht

Früher eher "ungewollt", weil sie sich intensiv vermehre, habe die Esche Karriere gemacht als gutes, wertvolles Hartholz für Möbel- und Treppenbau, Schaufel- und Hammerstiele, weiß Seyboldt. Zudem fühle sich die Esche auf vielen Böden, nassen wie trockenen, wohl und sei damit sehr klimastabil.

Vielleicht ist Licht am Ende des Tunnels: Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hat am Dienstag ein Projekt zum Erhalt der Esche angekündigt. Auf bundesweit 20 Monitoring-Flächen soll der Baum gezielt beobachtet, sollen Versuche gemacht und Strategien entwickelt werden, um sie als heimischen Wirtschaftsbaum zu erhalten. "Es gibt Eschen, die resistent sind gegen den Pilz, und diese gilt es zu vermehren", erklärt Seyboldt, der sich noch gut erinnern kann, wann das Eschentriebsterben erstmals Thema war in seinem Berufsleben: Noch keine zehn Jahre ist es her.

Seither hat der Pilz jedoch so viele Bäume geschädigt, das auch in Albstadt reihenweise gefällt werden musste, vor allem entlang von Straßen und Wegen. Auf elf Prozent der Albstädter Waldflächen stehen ebenfalls Eschen, und deshalb hofft – wohl nicht nur – Eugen Seyboldt auf einen Erfolg des Projekts, an dem 21 Institutionen aus ganz Deutschland beteiligt sind.

Für die Eschen an der Eyach kommt das freilich zu spät. Sie werden wohl als Hackschnitzel und Brennholz enden, denn als Stammholz dürften noch die wenigsten taugen, meint Schäfer. Manche seien innen "so faul, dass man den Kopf reinstecken könnte". Der Zustand der Krone sei stets auch ein Spiegelbild der Wurzel.

Aufgeforstet wird entlang des Hanges übrigens nicht, denn zahlreiche junge Bäume – laut Schäfer überwiegend Spitzahorn, aber auch Ulmen, Linden und Weiden – warten schon auf das, was Johann Wolfgang von Goethe sich auf dem Sterbebett gewünscht haben soll: "Mehr Licht!" Auch für das Gewässer sei das von Vorteil, kommentiert Schäfer, denn das tue der Artenvielfalt gut.

Der romantische Wald – er wächst weiter

Aber werden nicht in Zeiten des Klimawandels mehr Bäume gebraucht, um CO2 zu binden? Eugen Seyboldt schmunzelt: Die Sorge der Deutschen um ihren romantischen Wald kennt er, "doch die Waldflächen nehmen nach wie vor zu, vor allem auf Grenzertragsflächen, die für die Landwirtschaft nicht mehr interessant sind". Darum sei es ja auch so wichtig, die Wacholderheiden in Albstadt frei zu halten.

"Das Nachhaltigkeitsprinzip hat der Forst erfunden", sagt Seyboldt und lächelt. Schlecht schlafen muss er wegen der gefällten Bäume an der Eyach jedenfalls nicht – und kann dort, wie alle anderen, auch künftig mit dem guten Gefühl von Margrethausen nach Lautlingen fahren, dass keine faulen Äste auf ihn herunter fallen.