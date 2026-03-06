„Marmeladenoma“ aus Ettlingen: Bekannte Youtuberin mit 94 Jahren gestorben

Über 200.000 Fans folgen ihrem Youtube-Kanal „Marmeladenoma“, jetzt ist die Streamerin Helga Josefa im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte ihr Umfeld auf ihren Kanälen mit.

Sie war die vielleicht älteste Youtuberin Deutschlands, die auf dem Videoportal zuletzt noch vor 12 Tagen in einem Stream Fragen von Fans beantwortet hatte. Helga Josefa, die ihren Nachnamen nie öffentlich gemacht hatte und besser bekannt ist als „Marmeladenoma“, ist jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilten ihre Angehörigen auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

„Wir haben sehr traurige Nachrichten. Am Mittwoch, den 4. März um 17.12 Uhr ist unsere liebe Marmeladenoma überraschend verstorben“, steht auf Instagram. „Ihre liebevolle Art, Empathie und Menschenfreundlichkeit, und nicht zuletzt ihre Märchen, haben uns allen so viel gegeben!“

Unter dem Beitrag finden sich fast 2000 Beileidsbekundungen. „Oma hat meine Kinder und mich jahrelang begleitet. Als mein Sohn nach der Geburt 6 Monate auf der Intensivstation lag und ich nicht mehr wusste, was ich noch erzählen soll, hab ich die Marmeladenoma angemacht“, ist dort zum Beispiel zu lesen. „Dankeschön für die tolle Zeit und danke, dass wir dich auf deiner Reise ein kleines Stück begleiten durften“. schreibt ein anderer User.

200.000 Follower auf Youtube

Helga Josefa lebte in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) in Baden-Württemberg. In ihren Streams las sie häufig aus Märchen vor. Auf ihrem Youtube-Kanal „Marmeladenoma“ folgen ihr 200.000 Menschen. Über Jahre hinweg streamte sie jeden Samstag um 20 Uhr live, ihr Enkel kümmerte sich ums Technische.

In dem vor zwölf Tagen veröffentlichten Stream beantwortete Helga Josefa eine Zuschrift. In der wurde sie gefragt, wie sie trotz der Widrigkeiten in ihrem bewegten und langen Leben, in dem auch die Kriegserfahrung eine zentrale Rolle spielte, motiviert bleibt. „Leben“, sagte sie, „jeden Tag intensiv leben. Und das mache ich bis zum heutigen Tag.“