1 Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (links) war der Erste, der Markus Münch zu seiner Wahl gratulierte. Foto: Kistner

Der neue Leiter des Albstädter Amtes für Familie, Bildung, Sport und Soziales heißt Markus Münch. Der Gemeinderat hat den Mann aus Dotternhausen gestern mit 24 von insgesamt 29 Stimmen zum Nachfolger von Jo Triller gewählt.

Albstadt - Anders als bei Trillers Wahl vor neun Jahren gab es diesmal keinen Gegenkandidaten; Münch war als einziger Bewerber eingeladen worden, sich dem Gemeinderat vorzustellen.

Die Neubesetzung der Stelle war schwierig gewesen: Laut Angaben der Stadt waren auf die Stellenausschreibung im Dezember 2020 zwar zwölf Bewerbungen eingegangen; von diesen hatte aber keine dem Anforderungsprofil entsprochen. Ein im Januar 2021 beauftragter Personaldienstleister hatte Profile von sechs Bewerbern erstellt, doch auch von diesen kam aus Sicht der Stadt keiner für eine Vorstellung in Betracht.

Zwischenzeitlich hatte jedoch Münch, seit 2014 stellvertretender Leiter des Kommunalamts im Balinger Landratsamt, Interesse an der vakanten Stelle bekundet, sich nach einem Gespräch mit der Albstädter Verwaltungsspitze beworben und zuerst dem Ratsausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport und nun dem ganzen Gemeinderat vorgestellt.

Markus Münch ist 47 Jahre alt, wohnhaft in Dotternhausen, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat nach dem Abitur in Sigmaringen eine Ausbildung zum Diplomverwaltungswirt absolviert und 1998 als Sachbearbeiter beim Jugendamt seine Tätigkeit im Landratsamt des Zolleranalbkreises begonnen. Von 2007 bis 2014 leitete er die Geschäftsstelle der LEADER-Aktionsgruppe Südwestalb und arbeitete in dieser Zeit im Zusammenhang mit den LEADER-Projekten in Burgfelden und dem oberen Eyachtal auch mit der Stadt Albstadt zusammen.

Das Haus attraktiv machen durch eine flexible Führung

Von 2012 bis 2014 nahm er am Führungsnachwuchsprogramm des Zollernalbkreises teil, 2014 wechselte er ins Kommunalamt. Darüber hinaus war er periodisch Dozent an den kommunalen Verwaltungsschulen des Landkreises und des Städte- und Gemeindetags.

In seiner Vorstellungsansprache machte Münch deutlich, wo er die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit sieht: im weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung, in der Digitalisierung der Schulen, in der Bekämpfung der Corona-Folgen für Schulen, Kindergärten, Vereine und vor allem für die Familien.

Dass ihm – ein fiktiver Einwand – als klassischer Verwaltungsfachmann gerade die Erfahrung mit Jugendlichen, Familien, Senioren und sozialen Themen fehle, bestritt er: Er sei Familienvater, er sei Vorsitzender eines Vereins – des Fördervereins der katholischen Kirchengemeinde Dotternhausen – und er habe in seiner Eigenschaft als Dozent viel Kontakt zu jungen Leute gehabt. Ferner sei er es gewohnt, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen und zu vertreten. Und ihm sei bewusst, dass er in Zeiten der Personalknappheit Mittel und Wege finden müsse, sein Haus durch innovative und flexible Führung attraktiv zu machen, wenn er seine Mitarbeiter fest an sich binden wolle. In der Abstimmung erhielt er 24 Stimmen; vier Ratsmitglieder stimmten mit Nein, eines enthielt sich.