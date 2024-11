Lanz heute: Gäste und Themen am 31.10.2024

1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute in der Show zu Gast?









Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen über die Situation der deutschen Politik, die Probleme der Wirtschaft sowie die weltweite Krise mit den bedrohlichen Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Unter anderem geht es um den anstehenden Bundestagswahlkampf, die Zukunft der Rente und die Veränderungen bei den Grünen. Auch Donald Trump und US-Wahl am 5. November dürften eine Rolle spielen. Eingeladen sind diesmal Vertreter von politischen Jugendorganisationen der deutschen Parteien.