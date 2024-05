In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den 75. Jahrestag des Grundgesetzes, die Zukunft des Sozialstaates und die Bedeutung der Kirche sowie die Rolle Deutschlands in der Welt.

Das sind die Themen und Gäste am 23. Mai um 23:00 Uhr im ZDF:

Franz Müntefering, Ex-SPD-Vorsitzender - Er spricht über die Zukunft des Sozialstaates und die Bedeutung der Kirche für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zudem erinnert sich der frühere Vizekanzler an politische Weggefährten.

Gerhart Baum, Ex-Bundesinnenminister - Der FDP-Politiker äußert sich anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes zur Wehrhaftigkeit der Demokratie, der Verrohung der Gesellschaft und zur Rolle Deutschlands in der Welt.

Hintergrund: An diesem Donnerstag (23. Mai) ist der 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deswegen alle Deutschen dazu aufgerufen, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. "Selbstbehauptung ist die Aufgabe unserer Zeit", sagte er am Donnerstag bei einem Staatsakt in Berlin, bei dem die gesamte Staatsspitze anwesend war. Die Demokratie in Deutschland sei unter Druck geraten, so Steinmeier. Sie sei zwar geglückt, aber nicht auf ewig garantiert.

"Gerade jetzt erstarken auch bei uns Kräfte, die sie schwächen und aushöhlen wollen, die ihre Institutionen verachten, ihre Repräsentanten beschimpfen und verunglimpfen", warnte das Staatsoberhaupt und mahnte: "Wir alle tragen Verantwortung für eine politische Kultur, die demokratieverträglich ist." Das bedeute, allem entschieden entgegenzutreten, was Gewalt vorbereite: Menschenverachtung, Hetze gegen Minderheiten, Hass. "All das hat in einer Demokratie nichts zu suchen!" Gewalt im politischen Meinungskampf gehöre mit aller Entschiedenheit geächtet.

Beim Schutz der Demokratie komme es auf die politischen Institutionen und auf die Bürgerinnen und Bürger zugleich an, sagte er. "Das Grundgesetz garantiert Freiheit, und es erwartet Verantwortung." Es sei keine Bilanz, sondern ein Auftrag. "Unser Grundgesetz sagt nicht, was wir sind. Sondern unser Grundgesetz zeigt, was wir sein können." Auch angesichts dessen, dass derzeit eine Krise auf die nächste folge, sei ein Rückzug von der Wirklichkeit keine Lösung.

Es kämen raue und härtere Jahre auf die Menschen in Deutschland zu, sagte Steinmeier. "Die Antwort darauf können und dürfen nicht Kleinmut oder Selbstzweifel sein. Es wäre ganz falsch, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich eine bequemere Vergangenheit einfach herbei zu träumen." Ebenso falsch wäre es, "täglich den Untergang unseres Landes zu beschwören". All das lähme und bringe nicht weiter: "Wir müssen uns jetzt behaupten - mit Realismus und Ehrgeiz." Deutschland müsse mehr tun für seine Sicherheit. Dafür brauche es finanzielle Mittel und eine starke Gesellschaft, die bereit sei, Bedrohungen der Freiheit entgegenzutreten, und Zusammenhalt beweise.

Anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes gibt es auch Feste in vielen Städten. Von Freitag bis Sonntag ist etwa in Berlin ein Demokratiefest geplant. Dort präsentieren sich staatliche Institutionen ebenso wie zivilgesellschaftliche Organisationen und die Kirchen. Bundespräsident Steinmeier will am Sonntag gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Demokratiefest im Rahmen von dessen Staatsbesuch in Deutschland besuchen.

In der früheren Hauptstadt Bonn, wo das Grundgesetz am 23. Mai 1949 verkündet wurde, findet am Samstag ein "Fest der Demokratie" im ehemaligen Bundesviertel statt. Auch in anderen Städten waren zum Jubiläumstag und am Wochenende Festakte und Bürgerfeste geplant.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.