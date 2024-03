Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Aussichten der FDP bei der kommenden Bundestagswahl, das EU-Lieferkettengesetz und die Produktion von Billigmode.

Das sind die Themen und Gäste am 20. März um 23:35 Uhr im ZDF:

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP - Er nimmt Stellung zur Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes durch die FDP, zur anhaltenden Blockadehaltung seiner Partei und zu den Aussichten der Liberalen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr.

- Er nimmt Stellung zur Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes durch die FDP, zur anhaltenden Blockadehaltung seiner Partei und zu den Aussichten der Liberalen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr. Ulrike Herrmann, Journalistin - Die Taz-Wirtschaftsredakteurin analysiert die Rolle der FDP in der Koalition. Darüber hinaus wirft sie einen kritischen Blick auf die Billigmode, ihre Produktion und ihre Preisgestaltung.

- Die Taz-Wirtschaftsredakteurin analysiert die Rolle der FDP in der Koalition. Darüber hinaus wirft sie einen kritischen Blick auf die Billigmode, ihre Produktion und ihre Preisgestaltung. Patrick Zahn, Manager - Was das EU-Lieferkettengesetz für ihn als Unternehmer bedeutet, erklärt der Geschäftsführer des Textildiscounters KiK. Außerdem äußert er sich zu den Themen Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen.

Hintergrund: Mit dem EU-Lieferkettengesetz müssen Unternehmen künftig europaweit dokumentieren, dass von ihnen importierte Produkte aus Drittländern dort nicht zu Kinderarbeit oder Umweltschäden führen. Das Lieferkettengesetz trifft in der deutschen Wirtschaft auf scharfe Kritik. Das Gesetz sei „ein weiterer Rückschlag für Europas Wettbewerbsfähigkeit“, erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, am Freitag. „Das Ergebnis ist kein Sieg für die Menschenrechte, sondern ein Sieg für die Bürokratie“, erklärte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura.

In der deutschen Politik hatte die FDP bis zuletzt versucht, das Gesetz noch zu stoppen. Sie sieht das EU-Vorhaben kritisch, und sorgte dafür, dass sich Deutschland bei der Abstimmung darüber auf EU-Ebene enthalten musste, was wie eine Gegenstimme gezählt wird.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.