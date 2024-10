Lanz heute: Gäste und Themen am 16.10.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Krise bei den Grünen, das Thema Migration aus kommunaler Perspektive und die Ansichten der deutschen Jungwähler. Ein Generationenforscher gibt Einblicke in den aktuellen Niedergang grüner Politik. Wird der angeschlagene Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Diskussion zum Elefant im Raum?

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 16. Oktober um 23.15 Uhr im ZDF:

Andreas Audretsch (Grüne) - Der Fraktionsvize von B´90/Grüne nimmt Stellung zur Krise seiner Partei, den Wechseln an der Parteispitze und bei der Grünen Jugend sowie zur Strategie für den Bundestagswahlkampf 2025.

Helene Bubrowski (Journalistin) - Die stellvertretende Chefredakteurin von "Table.Media" spricht über die Neujustierung der personellen Aufstellung der Grünen und über das Standing Robert Habecks innerhalb der Partei.

Tanja Schweiger (Kommunalpolitikerin) - Die Regensburger Landrätin (Freie Wähler) gibt einen Einblick in die mühevolle Arbeit von Kommunalpolitikern in Zeiten großer migrations- und strukturpolitischer Herausforderungen.

Rüdiger Maas (Generationenforscher) - Er legt dar, wie Jugendliche auf den Staat und ihre Zukunftsperspektiven blicken und erklärt, warum die Grünen bei jungen Menschen zuletzt an Beliebtheit verloren haben.

Grüne Krise bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Wie die gesamte Ampel-Regierung stecken die Grünen tief in der Krise. Gibt es noch eine Chance für die Partei bei der Bundestagswahl 2025? Ist eine Kanzlerkandidatur bei fast einstelligen Umfragewerten überhaupt gerechtfertigt? Und wie reagiert Wirtschaftsminister Habeck auf die vielen persönlichen Angriffe und Rücktrittsforderungen?

Migration und Jungwähler bei Markus Lanz

Außerdem geht es aus kommunaler Perspektive um das Thema Migration und um die Jugend, bei denen die Grünen mehr und mehr an Boden verlieren. Orientieren sich Jungwähler auf einmal nur noch nach rechts? Was hat sich in den letzten Jahren in Deutschland verändert? Es verspricht ein spannender TV-Abend zu werden.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit ist meist um 22.45 Uhr oder um 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.