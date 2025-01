Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um so unterschiedliche Themen wie mutmaßlich falsche Versprechungen im Wahlkampf, die Aussichten der FDP, doch noch über die 5-Prozent-Hürde zu kommen, sowie um Donald Trump und Grönland.

Markus Lanz meint eben, in allen Bereichen mitreden zu können und nimmt durch die Auswahl seiner Gesprächspartner auch erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland. Wer mitreden will, kommt um Lanz fast nicht herum, während Bundestagsdebatten oftmals eher ein Schattendasein führen - beziehungsweise nach der vorgezogenen Parlamentsauflösung derzeit gar nicht stattfinden.

Lanz heute: Gäste im ZDF

Das sind die Lanz-Gesprächspartner am Donnerstag, 16. Januar, um 23.15 Uhr im ZDF:

Christian Dürr (FDP-Fraktionschef): Er legt dar, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen. Zudem äußert er sich zur wirtschafts- und fiskalpolitischen Programmatik seiner Partei.

(FDP-Fraktionschef): Er legt dar, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen. Zudem äußert er sich zur wirtschafts- und fiskalpolitischen Programmatik seiner Partei. Claus Ruhe Madsen (CDU-Däne): Der in Kopenhagen geborene Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins spricht über seine Standortpolitik und schildert, wie die Dänen und Grönländer auf Trumps Expansionspläne blicken.

(CDU-Däne): Der in Kopenhagen geborene Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins spricht über seine Standortpolitik und schildert, wie die Dänen und Grönländer auf Trumps Expansionspläne blicken. Melanie Amann (Journalistin): Die "Spiegel"-Vizechefredakteurin analysiert, wie die FDP ihren Wahlkampf bestreitet. Über Parteichef Lindner sagt sie: „Faszinierend, dass es in der FDP keine Führungsdebatte gibt.“

(Journalistin): Die "Spiegel"-Vizechefredakteurin analysiert, wie die FDP ihren Wahlkampf bestreitet. Über Parteichef Lindner sagt sie: „Faszinierend, dass es in der FDP keine Führungsdebatte gibt.“ Marcel Fratzscher (Ökonom): Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wirft den Parteien quer durch alle politischen Lager unlautere Wahl- und Steuerversprechen vor.

Trump und Grönland bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: Trump hatte im Dezember die Idee einer Eingliederung Grönlands in die USA aufgebracht – und das nicht zum ersten Mal. Er begründete den Erwerb mit „Gründen der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt“. Die Vereinigten Staaten seien „der Meinung, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland eine absolute Notwendigkeit ist“, erklärte er in offenem Widerspruch zum Völkerrecht. Grönland dürfte der Weg in die angestrebte Unabhängigkeit unter solchen Voraussetzungen eher schwer fallen und wird aller Voraussicht weiterhin ein autonomes Gebiet im Königreich Dänemark bleiben müssen. Trump hätte mit seinen Drohungen dann womöglich das Ziel erreicht, Grönland unter Kontrolle der Nato zu behalten. Fremde Einflüsse aus China oder Russland sind in der aktuellen geopolitischen Situation natürlich alles andere als erwünscht.

FDP-Chancen bei Lanz

Christian Lindner wurde jüngst zum Opfer eines Schaumwurfs durch eine junge Linke und hatte in Stuttgart mutmaßlich einen. Lindner setzt in der Krise auf klassisches FDP-Programm. Er fordert weniger Staat und einen Mentalitätswandel der Gesellschaft. Er erzählt in Stuttgart die Geschichte vom Baggerfahrer, der gerne zwölf Stunden am Tag arbeiten würde, aber es nach dem Gesetz nicht dürfe. „Warum erlauben wir nicht Menschen zu arbeiten, wenn sie arbeiten wollen?“

Wer ist der Mann, der so gut reden kann? Christian Lindner, der Pionier. So will er gesehen werden. Er sei, so sagt es der Chef der FDP zu Beginn seines Auftritts in Stuttgart, „offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland“. Und: Er sei stolz darauf, einmal als Selbstständiger seinen Lebensunterhalt verdient zu haben. Ob derlei Rhetorik die FDP wider allen Erwartungen noch über die 5-Prozent-Hürde hieven kann? Immerhin hat es bei der Landtagswahl 2024 in Hessen trotz aller Unkenrufe für eine Punktlandung auf 5,0 Prozent gereicht. Für Lindner, der ebenfalls schon oft bei Lanz war, steht dieses Mal FDP-Fraktionschef Christian Dürr in der Bütt bei Lanz.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.