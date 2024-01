In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Politische Situation in Deutschland. Es geht unter anderem um die Situation der Ampel-Regierung sowie die Wahlen in den USA.

Das sind die Themen und Gäste am 16. Januar um 22:45 Uhr im ZDF:

Ricarda Lang, Politikerin (B´90/Grüne) - Die Co-Parteivorsitzende nimmt Stellung zum gesellschaftlichen Klima und dem Zustand der Demokratie in Deutschland, der Krise der Ampel-Koalition und zur Strategie ihrer Partei für 2024.

- Die Co-Parteivorsitzende nimmt Stellung zum gesellschaftlichen Klima und dem Zustand der Demokratie in Deutschland, der Krise der Ampel-Koalition und zur Strategie ihrer Partei für 2024. Michael Bröcker, Journalist - Der Chefredakteur von „Table.Media“ analysiert die schwachen Umfragewerte der Grünen und das Potenzial der Partei bei der Europawahl und den diesjährigen Landtagswahlen im Osten.

- Der Chefredakteur von „Table.Media“ analysiert die schwachen Umfragewerte der Grünen und das Potenzial der Partei bei der Europawahl und den diesjährigen Landtagswahlen im Osten. Elmar Theveßen, Journalist - Zugeschaltet aus den USA informiert der Leiter des ZDF-Studios Washington über Hintergründe zu den republikanischen Vorwahlen in Iowa, bei denen Donald Trump als klarer Sieger hervorging.

- Zugeschaltet aus den USA informiert der Leiter des ZDF-Studios Washington über Hintergründe zu den republikanischen Vorwahlen in Iowa, bei denen Donald Trump als klarer Sieger hervorging. Adrian Geiges, Asien-Experte - Der Bestsellerautor äußert sich zur Wahl des chinakritischen Kandidaten Lai Ching-te zum Präsidenten Taiwans und den Folgen für das Verhältnis zwischen Taipeh und Peking.

Hintergrund: Trotz großer Unzufriedenheit mit der Bundesregierung sind sich die Bürger laut einer Umfrage uneinig, ob die Bundestagswahl vorgezogen werden sollte. In der Forsa-Erhebung im Auftrag des Magazins „Stern“ sprechen sich 51 Prozent für eine Neuwahl aus und 46 Prozent dagegen. 3 Prozent der 1001 Befragten äußern keine Meinung. Die Forderung nach einer Neuwahl wird in der politischen Debatte vor allem von den Oppositionsparteien CDU/CSU, AfD und Linke vertreten. Das spiegelt sich auch in der Umfrage: Für eine Neuwahl sind demnach die Anhänger von Union (56 Prozent dafür) und AfD (91), dagegen die der Regierungsparteien SPD, Grüne (jeweils 87 Prozent dagegen) und FDP (56). Die verfassungsrechtlichen Hürden sind allerdings hoch. 2005 hatte SPD-Kanzler Gerhard Schröder absichtlich eine Vertrauensabstimmung im Bundestag verloren. Danach hatte der damalige Bundespräsident Horst Köhler das Parlament aufgelöst.

Blick in die USA: Der klaren Sieg des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der ersten Vorwahl der Republikaner in Iowa hat bei Außenpolitikern in Berlin Besorgnis hervorgerufen. Das Ergebnis in Iowa zeige, "dass Donald Trump auch mit immer extremerer hasserfüllter Rhetorik und zahlreichen Gerichtsverfahren die republikanische Partei dominiert", erklärte Grünen-Fraktionsvize Agniezka Brugger am Dienstag in Berlin. Viele Republikanerinnen und republikaner hätten längst Trumps "demokratiefeindliche Haltung übernommen". Trump hatte die Vorwahl im Bundesstaat Iowa am Montag klar gewonnen. Er kam auf 51 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrenten folgten erst mit großem Abstand: Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kam auf rund 21 Prozent, die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, auf rund 19 Prozent.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt.