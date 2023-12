Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer heute mit dabei ist.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den Niedergang der Linkspartei, den Haushalts-Kompromiss der Ampel-Regierung und wirft einen Blick auf die USA vor dem Hintergrund des anstehenden Wahljahrs.

Interessant im Zusammenhang mit den USA ist nicht nur, wie sich Donald Trump für den anstehenden Wahlkampf rüstet. Auch im Ukraine-Krieg haben die USA weiter einen wichtigen Part. Mit Blick auf den Klimagipfel geht es zudem um die bemühungen in Sachen Klimaziele und die entsprechende Finanzierung.

Das sind die Themen und Gäste am 14. Dezember um 23:15 Uhr im ZDF:

Dietmar Bartsch - Der Linken-Politiker äußert sich zur Zukunft seiner Partei nachdem sich die Gruppe um Sahra Wagenknecht konstituiert hat. Zudem nimmt er Stellung zu außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Fragen.

Anna Lehmann - Die Leiterin des Parlamentsbüros der „taz“ analysiert den Ampel-Haushaltkompromiss, die Gefahr eines endgültigen Niedergangs der Linkspartei und das Wirken von Bartsch als Fraktionschef.

Elmar Theveßen - Der Leiter des ZDF-Büros Washington spricht über die US-Wirtschaft und die Rolle Amerikas im Russland-Ukraine-Krieg. Und er schildert, wie sich Trump für das anstehende Wahljahr rüstet.

Rüdiger Bachmann - Der in Amerika lehrende VWL-Professor äußert sich zu den Folgen der Etatkürzungen beim Klima- und Transformationsfond sowie zur massiven Subventionspolitik Amerikas.

Hintergrund: Der Linken-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch hat dem früheren Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine eine Mitverantwortung für die Krise der Linken gegeben. "Die Linke ist nicht zerstört, sie ist in einer Krisensituation. Und daran ist der Anteil von Oskar Lafontaine nicht gering", sagte der bisherige Vorsitzende der aufgelösten Linken-Bundestagsfraktion am Wochenende.

Zuletzt wurde im Bundestag darüber gestritten, ob Petra Pau Parlamentsvizepräsidentin bleiben könne. Die Mehrheit des Bundestags möchte Petra Pau trotz Auflösung der Linksfraktion als Parlamentsvizepräsidentin behalten. Neben Paus eigener Partei, der Linken, wandten sich am Mittwochabend auch die Ampel-Fraktionen gegen Forderungen von Union und AfD nach einem Rückzug der 60-Jährigen. Die CDU/CSU-Fraktion hatte eine Änderung der Geschäftsordnung verlangt, wonach mit dem Verlust einer Fraktionszugehörigkeit auch die Mitgliedschaft im Bundestagspräsidium enden soll. Die AfD, die sich seit Jahren erfolglos um einen Vizepräsidentenposten bewirbt, forderte Pau zum Rücktritt auf.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.