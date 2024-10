Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über CDU/CSU, die Grünen und deren Verhältnis zueinander. Ist eine schwarz-grüne Koalition in Deutschland auf Bundesebene überhaupt noch denkbar?

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 10. Oktober um 23.15 Uhr im ZDF:

Katharina Dröge (B90/Die Grünen) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag nimmt Stellung zur Krise ihrer Partei, dem Wechsel an der Parteispitze und zu Schwarz-Grün als Option im Bund.

Hintergrund: Es soll ein kraftvoller Startschuss für einen langen Wahlkampf bis zur nächsten Bundestagswahl werden: Am Freitag und Samstag will die CSU auf einem Parteitag in Augsburg die volle Unterstützung für Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz von der Schwesterpartei CDU demonstrieren. "Einigkeit und Klarheit" ist laut CSU-Generalsekretär Martin Huber das Motto des Delegiertentreffens, das drei Leitanträge verabschieden soll. Anders als früher verzichtet die CSU bisher fast sklavisch auf Angriffe auf die große Schwester CDU.

Anders ist das mit den Grünen: ein Angriffspunkt: ist dabei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der womöglich Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl wird. Habeck sei ein "Sargnagel für sämtliche Branchen in Deutschland", sagt Huber. Schwarz-Grün nach der nächsten Bundestagswahl bleibe für die CSU ausgeschlossen. Da die CDU trotz aller Kritik an den Grünen längst nicht so kategorisch gegen Schwarz-Grün im Bund argumentiert wie die CSU, könnte hier noch Streitpotenzial für die kommenden Monate schlummern. Ob das schon beim Parteitag in Augsburg geweckt wird, ist aber ungewiss. Zuletzt sprach sich der CSU-Vizechef Manfred Weber gegen eine pauschale Ablehnung solch einer Koalition aus. Merz schloss nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten nur "aus heutiger Sicht" eine Koalition mit den Grünen aus. Söder hingegen kündigte an, solch eine Koalition mit den Stimmen seiner Partei nach der Bundestagswahl zu verhindern. Was nun gilt, scheint trotz des Parteitagsmottos "Einigkeit und Klarheit" weiter offen.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.