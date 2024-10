Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Krise der FDP und deren Chef Christian Lindner. Außerdem geht es um den Krieg im Nahen Osten und die Rolle Deutschlands.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 9. Oktober um 23.15 Uhr im ZDF:

Linda Teuteberg (FDP) - Die Ex-Generalsekretärin der Liberalen und Bundestagsabgeordnete nimmt Stellung zur Krise ihrer Partei sowie zu migrations- und sicherheitspolitischen Fragen.

(Nahost-Expertin) - Sie analysiert die Entwicklung in Nahost und die Gefahr einer weiteren unübersichtlichen Eskalation. „Aus Sicht der Menschen in der Region haben wir längst einen Flächenbrand“, sagt sie. Philipp Peyman Engel (Journalist) - Der Chefredakteur der "Jüdischen Allgemeinen" erläutert seine Kritik an der deutschen Nahostpolitik. Zudem äußert er sich zum militärischen Vorgehen Israels in der Krisenregion.

Hintergrund: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert einen Kurswechsel in der deutschen Wirtschaftspolitik. „Ein Aufschwung lebt von Zuversicht, Leistungsbereitschaft, unternehmerischem Risiko und Innovationskraft. Dafür stimmen die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr“, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. „Bürokratie und Abgabenlast, aber - offen gesagt - auch planwirtschaftlicher Klimaschutz und eine zunehmende Umverteilungspolitik haben unsere Wirtschaft über Jahre gefesselt.“ Wer Wohlstand und soziale Sicherheit wolle, müsse die Kraft für einen Kurswechsel aufbringen.

„Unser Land muss sich ehrlich machen“, forderte er. Zuvor war bekannt geworden, dass die Bundesregierung für dieses Jahr erneut mit einem Schrumpfen der Wirtschaft rechnet. „Wachstumsschwäche und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit gefährden Arbeitsplätze und unsere wirtschaftliche Substanz“, warnte Lindner. „Das müssen wir sehr ernst nehmen.“ Nicht nur die Wachstumsinitiative der Bundesregierung müsse zügig umgesetzt werden. Zusätzliche Maßnahmen seien notwendig. „Was Dynamik bringt, muss verstärkt werden, was Dynamik nimmt, muss unterbleiben.“

Der Sprecher der Israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, hat ein "stilles Waffenembargo" Deutschlands gegenüber Israel in dieser Woche kritisiert. "Der jüdische Staat in seiner schwersten Stunde wird ausgerechnet von Deutschland in Sachen Rüstung im Stich gelassen", sagte Shalicar der katholischen Wochenzeitung "Die Tagespost" in Würzburg. "Ich bin auch als ehemaliger Wehrdienstleistender in der Bundeswehr sehr enttäuscht, dass Deutschland, dass die deutsche Regierung hier kein Rückgrat zeigt und nicht zu den eigenen Ansprüchen steht", fügte er hinzu. Shalicar wurde als Sohn iranischer Juden in Göttingen geboren und wanderte 2001 nach Israel aus.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.