Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vor einem Jahr - und die Situation der Geiseln. Außerdem geht es um die SPD und den Rücktritt von Kevin Kühnert.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 8. Oktober um 23 Uhr im ZDF:

Alon Gat (Hamas-Opfer) - Am 7. Oktober 2023 wurden seine Frau und seine Schwester von Hamas-Terroristen entführt und seine Mutter getötet. Er erzählt deren tragische Geschichte und berichtet, wie er selbst überlebte.

(Hamas-Opfer) - Am 7. Oktober 2023 wurden seine Frau und seine Schwester von Hamas-Terroristen entführt und seine Mutter getötet. Er erzählt deren tragische Geschichte und berichtet, wie er selbst überlebte. Gerhard Conrad (Ex-BND-Agent) - Mit internationalen Geheimdiensten und Terroristen verhandelte er diverse Auslieferungsdeals. Er analysiert die Chancen auf einen weiteren Geiselaustausch zwischen Israel und der Hamas.

(Ex-BND-Agent) - Mit internationalen Geheimdiensten und Terroristen verhandelte er diverse Auslieferungsdeals. Er analysiert die Chancen auf einen weiteren Geiselaustausch zwischen Israel und der Hamas. Karl Lauterbach (SPD) - Der Bundesgesundheitsminister äußert sich zum Rücktritt des SPD-Generalsekretärs Kühnert, den Pleitegerüchten um die Pflegeversicherung und seinem Vorhaben einer großen Krankenhausreform.

(SPD) - Der Bundesgesundheitsminister äußert sich zum Rücktritt des SPD-Generalsekretärs Kühnert, den Pleitegerüchten um die Pflegeversicherung und seinem Vorhaben einer großen Krankenhausreform. Antje Höning - Die Journalistin und Wirtschaftsexpertin der "Rheinischen Post" analysiert den Zustand der SPD und Lauterbachs Pläne: „Ich befürchte, dass bis zu 30 Prozent der Krankenhauskapazitäten verschwinden.“

Geiseln und Kühnert bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Ein Jahr nach dem Massaker vom 7. Oktober hat sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu siegesgewiss gezeigt. „Gemeinsam werden wir weiter kämpfen, und gemeinsam - mit Gottes Gnade - werden wir siegen“, sagte er in einer Videobotschaft. Gleichzeitig feuerte die Schiiten-Miliz Hisbollah nach Angaben der israelischen Streitkräfte am Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas und anderer Extremisten rund 190 Geschosse aus dem Libanon auf Israel. Die israelische Luftwaffe flog ihrerseits nach eigenen Angaben Dutzende Angriffe auf Ziele im Libanon.

Wir haben die Kriegsziele festgelegt und wir erreichen sie“, versprach der israelische Regierungschef Netanjahu. Diese seien: Die Herrschaft der Hamas zu brechen, alle Geiseln nach Hause zu bringen, jede künftige Bedrohung aus dem Gazastreifen unmöglich zu machen und eine sichere Rückkehr der Bewohner des Südens und des Nordens in ihre Häuser zu ermöglichen. Nach einem Jahr Krieg mit fast 42.000 Toten im Gazastreifen und wachsender internationaler Kritik am harten Vorgehen Israels in dem Küstenstreifen - und nun auch im Libanon - ist bisher jedoch keines der von Netanjahu genannten Kriegsziele komplett erreicht worden. Noch immer befinden sich mehr als 100 israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas.

Der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat seiner Partei vollen Einsatz insbesondere für den Bundestagswahlkampf zugesagt. "Ich werde alles geben", sagte Miersch bei seiner offiziellen Vorstellung in der Parteizentrale am Dienstag. Sein neuer Job sei "eine verdammt große Verantwortung" - dieser wolle er sich "mit voller Kraft und mit vollem Einsatz" stellen. Dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte Miersch volle Unterstützung zu - er wolle aber kein "Ja-Sager" sein. Der 55-jährige SPD-Vizefraktionschef war am Montagabend von Parteivorstand und -präsidium zum neuen Generalsekretär bestimmt worden. In beiden Gremien war das Votum einstimmig, wie Ko-Parteichef Lars Klingbeil sagte. Miersch folgt auf Kevin Kühnert, der am Montag seinen Rückzug verkündet und mit gesundheitlichen Problemen begründet hatte.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.