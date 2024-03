In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die FDP und deren Krise sowie Zukunft. Thema ist außerdem die Ampel-Regierung.

Das sind die Themen und Gäste am 6. März um 00:00 Uhr im ZDF:

Franziska Brandmann, Politikerin - Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen nimmt Stellung zur Krise und Zukunft der FDP sowie zur Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Migrationspolitik.

- Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen nimmt Stellung zur Krise und Zukunft der FDP sowie zur Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Migrationspolitik. Katharina Stolla, Politikerin - Die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend äußert sich zur Performance ihrer Mutterpartei als Teil der Bundesregierung. „Die Ampel braucht eine 180-Grad-Wende“, fordert sie

Hintergrund: Die Jugendorganisationen der Parteien schalten sich immer wieder in aktuelle Debatten ein. So verlangte etwa die Grüne Jugend von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Mittwoch Beschlüsse zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. „Bund und Länder müssten die heutige MPK nutzen, um den zukunftsfesten ÖPNV endlich einzutüten“, sagte der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das von der Bundesregierung ausgerufene Deutschlandtempo kann nicht durchstarten, wenn bei Bus und Bahn die Handbremse angezogen ist.“ Insbesondere die sozialdemokratischen Vertreterinnen und Vertreter in Bund und Ländern seien jetzt gefragt.

Die Co-Chefin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, verlangte einen Deutschlandpakt für den Nahverkehr und Finanzierungszusagen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern und Bus und Bahn auszubauen. Dass es am Geld nicht scheitern müsse, wenn der politische Wille vorhanden sei, habe das 49-Euro-Ticket gezeigt.

Beide Nachwuchsorganisationen beklagten schlechte Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr und stellten sich an die Seite der Streikenden. Die Angestellten hätten die Last der steigenden Nachfrage zuvörderst zu tragen, erklärte Türmer. So fehlten bis 2030 etwa 90 000 Busfahrerinnen und Busfahrer. Hohe Löhne und bessere Arbeitsbedingungen dürften nicht verhandelbar sein. „Vor allem wenn, wie in den derzeitigen Tarifverhandlungen, der Staat in Gestalt der Kommunen am Verhandlungstisch sitzt.“