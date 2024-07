Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland.

Das sind die Themen und Gäste am 4. Juli um 23:15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Deborah Feldman, Schriftstellerin - In ihren Bestsellern setzt sich die 37-Jährige mit der jüdischen Identität auseinander. „Seit dem Überfall der Hamas am 7.10. gibt es eine enorme Spaltung in der jüdischen Welt“, sagt sie.

- In ihren Bestsellern setzt sich die 37-Jährige mit der jüdischen Identität auseinander. „Seit dem Überfall der Hamas am 7.10. gibt es eine enorme Spaltung in der jüdischen Welt“, sagt sie. Adriana Altaras, Schauspielerin - Die Tochter ehemaliger jüdischer Partisanen aus dem heutigen Kroatien sorgt sich, dass jüdisches Leben zunehmend unsichtbar wird. Zudem berichtet sie von persönlichen Anfeindungen.

- Die Tochter ehemaliger jüdischer Partisanen aus dem heutigen Kroatien sorgt sich, dass jüdisches Leben zunehmend unsichtbar wird. Zudem berichtet sie von persönlichen Anfeindungen. Michael Wolffsohn, Historiker - Der in Tel Aviv geborene Publizist blickt auf die verschiedenen Formen des Antisemitismus in Deutschland und weltweit.

- Der in Tel Aviv geborene Publizist blickt auf die verschiedenen Formen des Antisemitismus in Deutschland und weltweit. Michael Fürst, Jurist - Seit 44 Jahren ist er Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Er schildert, wie er sich gegen Judenfeindlichkeit und für interreligiöse Verständigung einsetzt.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Eröffnung der neuen Synagoge in Potsdam zum Kampf gegen den wachsenden Antisemitismus aufgerufen. „Ich bin auch entschlossen, entschlossen, nicht zu ruhen, damit wir in unserem Land alles tun, um jüdisches Leben zu schützen und jede Form von Antisemitismus zu bekämpfen“, sagte das Staatsoberhaupt. Jüdisches Leben sei „Teil von uns“.

„Nur wenn Jüdinnen und Juden sich in Deutschland ganz zu Hause fühlen, nur dann ist dieses Land ganz bei sich, so Steinmeier und versprach: „Deutschland bleibt ein Zuhause für Jüdinnen und Juden. Dafür stehe ich persönlich und dafür tritt die Mehrheit aller Deutschen – das versichere ich Ihnen - ein.“ Die Eröffnung des Synagogenzentrums gilt gerade in Zeiten wachsenden Antisemitismus als wichtiges Zeichen gegen Hass und Hetze. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben Feindseligkeiten gegen Juden in Deutschland eine neue Dimension erreicht.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.