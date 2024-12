Am Donnerstag, 19. Dezember 2024, lädt Markus Lanz zu einem besonderen TV-Ereignis ein. In "Markus Lanz - Das Jahr 2024" blickt der Moderator gemeinsam mit prominenten Gästen auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres zurück. Die Sendung beginnt ausnahmsweise zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF.

Zu den Gästen zählen führende Politiker wie Vizekanzler Robert Habeck, der über den Ampelbruch und die wirtschaftliche Lage spricht, sowie Markus Söder, der seine Position zur Kanzlerkandidatur 2025 erläutert. Auch BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wird ihre politischen Pläne für die kommenden Neuwahlen darlegen.

Gäste beim Lanz-Jahresrückblick:

Robert Habeck (Grüne) : Sicht auf den Ampelbruch und die Wirtschaftslage.

: Sicht auf den Ampelbruch und die Wirtschaftslage. Markus Söder (CDU) : Zugeständnisse an Friedrich Merz und seine Kanzlerambitionen.

: Zugeständnisse an Friedrich Merz und seine Kanzlerambitionen. Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent) : Analyse der ersten Wochen nach Donald Trumps Wiederwahl.

: Analyse der ersten Wochen nach Donald Trumps Wiederwahl. Laura Lindemann und Lasse Lührs : Goldmedaille in der Mixed-Triathlon-Staffel bei den Olympischen Sommerspielen.

: Goldmedaille in der Mixed-Triathlon-Staffel bei den Olympischen Sommerspielen. Elena Semechin : Vom Hirntumor in drei Jahren zur Goldmedaille.

: Vom Hirntumor in drei Jahren zur Goldmedaille. Robert Andrich, Jonathan Tah und Niclas Füllkrug : Meistertitel von Bayer Leverkusen und EM-Leistungen.

: Meistertitel von Bayer Leverkusen und EM-Leistungen. Sahra Wagenknecht (BSW) : Ihre Pläne für 2025.

: Ihre Pläne für 2025. Katrin Eigendorf (ZDF-Sonderkorrespondentin) : Kriegsfolgen in der Ukraine und Auswirkungen der Trump-Wiederwahl.

: Kriegsfolgen in der Ukraine und Auswirkungen der Trump-Wiederwahl. Ryyan Alshebl (Bürgermeister von Ostelsheim) und Najd Boshi (Kapitänin vom Tegernsee) : Syrien nach dem Sturz von Baschar al-Assad.

: Syrien nach dem Sturz von Baschar al-Assad. Familie Ewerdwalbesloh: Erlebnisse mit Jimmy Fallon in Bayern sowie in New York bei der „Tonight Show“.

Markus-Lanz-Jahresrückblick

Die internationalen Entwicklungen werden von ZDF-Experten analysiert: USA-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet über die Zeit nach der US-Wahl, während Ukraine-Reporterin Katrin Eigendorf die Situation im Kriegsgebiet beleuchtet. Ein besonderer Fokus liegt auf den Veränderungen in Syrien - unter anderem mit Ryyan Alshebl, dem syrischstämmigen Bürgermeister von Ostelsheim (Kreis Calw).

Sportliche Höhepunkte des Jahres werden von erfolgreichen Athleten persönlich präsentiert. Die Laura Lindemann und Lasse Lührs (Triathlon) erzählen von ihrem Olympia-Gold in Paris, während die Fußballspieler Robert Andrich, Jonathan Tah und Niclas Füllkrug über die Heim-EM in Deutschland und die Bundesliga sprechen.

Eine besonders unterhaltsame Geschichte steuert die Familie Ewerdwalbesloh bei, die durch eine zufällige Begegnung mit US-Moderator Jimmy Fallon internationale Bekanntheit erlangte und sogar in dessen "Tonight Show" in New York zu Gast war.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Der Lanz-Jahresrückblick kommt jedoch heute zur besten Sendezeit (20.15 Uhr) im ZDF. Die nächste Talkshow mit Markus Lanz steht dann am 7. Januar 2025 auf dem Programm. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.