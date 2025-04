Lanz heute mit Kretschmann: Gäste und Themen (30.4.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Zu Gast sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der zuletzt nicht mehr so recht die Stimmung im Land zu verstehen schien, und Journalistin Sonja Alvarez.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt. Der Kretschmann-Auftritt ist somit eine Überraschung und verspricht spannend zu werden. Er diskutiert mit Markus Lanz und Wirtschaftsjournalistin Sonja Alvarez.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 30. April

Winfried Kretschmann, Grünen-Politiker: Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg äußert sich zur neuen Oppositionsrolle seiner Partei im Bund, zur Krise der deutschen Automobilhersteller und zu den Chancen in der Rüstungsindustrie.

Sonja Álvarez, Journalistin: Die Politologin der "WirtschaftsWoche" analysiert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autobauer sowie die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf Handel und Investitionsklima.

Hintergrund I: Wie deutlich positioniert sich Winfried Kretschmann zu Gunsten von Aufrüstung und Kriegsführung in der Ukraine? Sollen Porsche und Daimler jetzt Panzer bauen? Ist Kretschmann im letzten Jahr seiner Amtszeit eine Art "Lame Duck" oder kann er noch einmal neue Impulse setzen? Mit seiner jüngsten Aufforderung zu Mehrarbeit an die Bürger hat er sich nicht gerade beliebt gemacht. Auch in der Corona-Zeit wurde seine religiös verbrämte Falken-Rolle ("Impfen als Moses") nicht von jedem als ausgewogen empfunden.

Intern galt der "Öko-Libertäre" Kretschmann ohnehin schon immer als speziell, konnte damit jedoch vielleicht gerade jenseits der eigenen Partei Punkte sammeln. Alles deutet bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg nun aber auf einen Sieg von CDU-Mann Manuel Hagel hin, der wahrscheinlich politische Alternativen zur derzeitigen Koalition suchen würde.

Hintergrund II: Der Hoffnungsschimmer ist für die Grünen nicht das Auslaufmodell Kretschmann (76), sondern der scheidende Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der im Ländle als Spitzenkandidat antritt und durchaus Wahlchancen hat. Er ist dermaßen beliebt und rhetorisch versiert, dass die eigenen Leute massiv hinter ihm stehen. Das ist bekanntlich immer der erste Schritt, um Wahlen zu gewinnen und könnte die Grünen in Baden-Württemberg auch schnell wieder über 20 Prozent katapultieren.

Die Krux dabei: Kretschmann kann nicht zu Gunsten von Özdemir zurücktreten, da die CDU vor der Landtagswahl einem grünen Nachfolger als Ministerpräsident nicht zustimmen würde. CDU und Grünen im Südwesten fällt nun also fast wider Willen gemeinsam die Rolle zu, die Wirtschaft zu stabilisieren.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 30. April 2025 - 23.45 Uhr

Donnerstag, 1. Mai 2025 - 23.00 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.