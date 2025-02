Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Ergebnis der Bundestagswahl mit einem besonderen Fokus auf dem Absturz der FDP und dem Hype um die Linkspartei.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen am Donnerstag, 20. Februar, die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 20. Februar

Wolfgang Kubicki , FDP-Vize: Er nimmt Stellung zum Wahldesaster seiner Partei und den Lehren, die die Liberalen daraus ziehen werden. Auch zu seiner Überlegung, neuer Parteichef werden zu wollen, äußert er sich.

Hintergrund: Die Ansage von Friedrich Merz ist klar: „Ich habe den Wunsch, dass wir spätestens Ostern mit einer Regierungsbildung fertig sind“, sagte der CDU-Chef und designierte Kanzler nach der Bundestagswahl. Schon bald sollen Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD beginnen, dennoch ist es ein ehrgeiziger Zeitplan. Äußerst umstritten ist der Merz-Vorschlag, noch den alten Bundestag über ein "Sondervermögen" für die Aufrüstung vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts beschließen zu lassen.

Gemeint sind eigentlich Schulden für den Krieg, während Merz sich weigert, über eine Aufhebung der Schuldenbremse für Investitionen im Inland zu verhandeln. Die Linke hält die Pläne für offen verfassungswidrig und will alles Weitere im neu gewählten Parlament diskutieren - zumal inzwischen Friedensverhandlungen um die Ukraine begonnen haben. Klar ist, dass solche Vorhaben in Zukunft nicht mehr so einfach sein werden, da Linke und AfD zusammen eine Sperrminorität haben. Aber würde die abgewählte FDP den Merz-Plänen im alten Bundestag überhaupt noch zustimmen? In der Sendung wird es darüber hinaus auch um eine vertiefte Wahlanalyse und grundlegende Positionen der Parteien gehen.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine (KW 9)

Mittwoch, 26. Februar 2025, 23.15 Uhr

Donnerstag, 27. Februar, 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.