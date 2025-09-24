Lanz heute: Gäste und Themen (24.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Die Sendung steht ausnahmsweise rein im Zeichen dern Außenpolitik und ihrer diversen Problemfelder von der Ukraine bis Gaza. Ist Deutschland hier überhaupt noch relevant, nachdem es über Jahrzehnte hinweg ziemlich versäumt wurde, die eigenen Interessen geltend zu machen und an geeigneten Stellen Druckmittel Richtung Frieden einzusetzen? Die Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist allerdings ein heißes Eisen, und man missbraucht sie hierzulande nicht immer gleich leichtfertig, um von inneren Problemen abzulenken.