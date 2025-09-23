Lanz heute: Gäste und Themen (23.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema NATO-Lufttraum, die innenpolitisch angespannte Lage in den USA sowie um die SPD und die Zukunft des deutschen Sozialstaats - eine große Bandbreite also, bei der die einzelnen Punkte ganz nach dem bei Lanz manchmal üblichen Infotainment-Stil natürlich nur angerissen werden können.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 23. September

Alexander Schweizer, SPD-Vize: Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz äußert sich zur Krise seiner Partei und zur Zukunft des Sozialstaates. Zudem spricht er über Zivilschutzmaßnahmen im Verteidigungsfall.

Karina Mößbauer, Journalistin: Die Politik-Chefkorrespondentin von "The Pioneer" analysiert den Krisenzustand der SPD. Und sie äußert sich zu den haushalts- und nahostpolitischen Differenzen bei Schwarz-Rot.

Rieke Havertz, Journalistin: Die Internationale Korrespondentin der "Zeit" spricht über Europas Blick auf US-Präsident Trump und stellt hierbei fest: „Das Wichtige vom Getöse zu unterscheiden, gelingt gerade oft nicht."

Christian Mölling, Militär-Experte: Er schildert, welche Sicherheitsmechanismen greifen, wenn der Luftraum der NATO verletzt wird und erläutert, wie wahrscheinlich weitere Provokationen aus Moskau im Baltikum sind.

Hintergrund I: Zwischen parteipolitischen Krisen, geopolitischen Spannungen und Sicherheitsfragen steht Deutschland vor schwierigen Entscheidungen. In dieser Ausgabe von Markus Lanz treffen Politik, Journalismus und Expertenwissen aufeinander, um die aktuellen Herausforderungen einzuordnen.

SPD-Vize Alexander Schweitzer spricht über den Zustand seiner Partei nach herben Wahlniederlagen, die Zukunft des Sozialstaates und diskutiert mit Karina Mößbauer über die Dauerkrise der SPD und den ständigen Streit in der Bundesregierung.

Hintergrund II: Die internationale Perspektive bringt Zeit-Journalistin Rieke Havertz ein: Sie erklärt, wie (einseitig) Europa manchmal auf Donald Trump schaut – und warum es oft schwerfällt, zwischen lautem Geheul und tatsächlichen Weichenstellungen zu unterscheiden. Ergänzt wird die Runde durch den Militär-Experten Christian Mölling, der die Sicherheitsmechanismen der NATO erläutert und die Risiken künftiger russischer Provokationen gegen die baltischen Staaten einordnet.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 23. September 2025 - 22.45 Uhr (Folge 2127)

- 22.45 Uhr (Folge 2127) Mittwoch, 24. September 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2128)

- 23.15 Uhr (Folge 2128) Donnerstag, 25. September 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2129)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.