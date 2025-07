Lanz heute: Gäste und Themen (23.7.)

1 Markus Lanz hat gut lachen. Foto: ZDF und Markus Hertrich/Markus Hertrich Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?







Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um die Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt. Während der Militärhistoriker Sönke Neitzel einen doch ziemlich unwahrscheinlichen offenen Krieg zwischen Atommächten an die Wand malen will, erklärt Blogger und Journalist Ole Nymoen, warum er niemals als Kanonenfutter in den Krieg ziehen würde. Gerade in der jungen Generation dürften viele seine Abneigung gegen Wehrpflicht und Zwangsdienste von Herzen teilen - übrigens gegen die in diesem Punkt weitgehend einheitliche Linie pro Wehrpflicht von Mainstream und AfD.