Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 24 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Finanzpläne, Schuldenbremse und Sondervermögen. Außerdem beschäftigen sich die Gäste mit den neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 12. März

Felix Banaszak , Grünen-Vorsitzender: Er bezeichnet die Finanzpläne von Union und SPD als "Etikettenschwindel" und legt dar, unter welchen Bedingungen seine Partei zustimmen könnte.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post" analysiert die Aussichten auf eine Einigung zwischen Union, SPD und Grünen im Hinblick auf Schuldenbremse und Sondervermögen.

Hintergrund: Die Grünen wollen dem von Union und SPD geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket in seiner aktuellen Form nicht zustimmen. Sie werfen den beiden Parteien vor, mit dem Paket ihre Wahlversprechen finanzieren zu wollen, etwa die Ausweitung der Mütterrente und die Senkung von Steuern in der Gastronomie oder die Wiedereinführung der Privilegien für Agrardiesel. Die Grünen bezweifeln auch, dass die Mittel für Infrastruktur in zusätzliche Projekte fließen anstatt in Vorhaben, die ohnehin geplant sind.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 12. März 2025 - 24 Uhr

Donnerstag, 13. März 2025 - 23.15 Uhr

Dienstag, 18. März 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.