Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Meinungsfreiheit, wobei die Chefredakteure verschiedener Leitmedien zu Gast sind.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen am Donnerstag, 20. Februar, die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 20. Februar

Melanie Amann , stellvertretende Chefredakteurin "Der Spiegel"

, stellvertretende Chefredakteurin "Der Spiegel" Gregor Peter Schmitz , "Stern"-Chefredakteur

, "Stern"-Chefredakteur Jacques Schuster , Chefredakteur der "Welt am Sonntag"

, Chefredakteur der "Welt am Sonntag" Martin Machowecz, stellvertretender Chefredakteur "Die Zeit"

Hintergrund: Das Thema Meinungsfreiheit steht im Fokus, seit US-Präsident J.D. Vance Deutschland vorgeworfen hat, die Freiheit der Rede zu stark einzuschränken. Dabei spielen auch der unbestimmte Rechtsbegriff der "Hassrede" und der "Digital Services Act" (DSA) der EU eine Rolle. Kritiker wittern hier Zensur, doch hat die Meinungsfreiheit natürlich auch rechtliche Grenzen - etwa, wenn es um scharfe Herabwürdigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen geht. Aber bedeutet das am Ende des Tages, dass auch für fundierte Aussagen - etwa zu Gunsten eines Friedens in der Ukraine oder zur AfD - der "Meinungskorridor" immer enger wird? Jacques Schuster als Vertreter der konservativen "Welt" dürfte es in der Diskussion gegen drei linksliberale Medienvertreter nicht leicht haben.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine (KW 8 und 9)

Donnerstag, 20. Februar 2025, 23.30 Uhr

Dienstag, 25. Februar 2025, 23.05 Uhr (erste Lanz-Sendung nach der Bundestagswahl)

Mittwoch, 26. Februar 2025, 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.