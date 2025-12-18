Markus Lanz heute - Gäste und Themen (18.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF eingeladen?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Sozialstaat, wobei das Lanz-Team vor allem Krisenpropheten eingeladen hat. Macht sich der aus ÖRR-Gebühren hochdotierte Moderator mit seiner Auswahl etwa indirekt für Sozialabbau stark?

Das von Trump & Co. verordnete 5-Prozent-Ziel der Nato hinterlässt jedenfalls bereits vor seinem Inkrafttreten eine Blutspur bei den Sozialausgaben in Deutschland, während ein Kriegsende in der Ukraine immer noch in den Sternen steht. Bei allem zeichnet sich ab: Ein "weiter so" wird es wohl nicht geben.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 18. Dezember

Sebastian Klüsener, Demografie-Experte: Der Professor für Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erläutert, mit welcher demografischen Entwicklung in Deutschland zu rechnen ist. Kann kulturell kompatible Migration die Lösung sein?

Hintergrund: Wie gerecht ist unser Land noch – und kann Deutschland den demografischen Wandel sozialverträglich gestalten? Diese Markus Lanz-Ausgabe beleuchtet eine der zentralen Zukunftsfragen: den Balanceakt zwischen Alterung, Migration und Reformfähigkeit.

Die Alterung der Gesellschaft als Schicksalsfrage: Demografie‑Forscher Sebastian Klüsener, Welt-Ökonomin Dorothea Siems, Ifo‑Experte Andreas Peichl und Soziologe Stefan Schulz diskutieren bei Markus Lanz über wichtige Fragen der Zeit.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 18. Dezember 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.