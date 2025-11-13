Lanz heute - Gäste und Themen (13.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück - direkt im Anschluss an "Maybritt Illner". Die Lanz-Sendung, die schon seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um mögliche Wege aus der Wirtschaftskrise in Deutschland - mit Schwerpunkt auf ökonomischem Sachverstand statt der bisweilen dysfunktional wirkenden Politiker, die sonst bei Lanz als Dauergäste auftreten dürfen.