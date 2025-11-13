Lanz heute - Gäste und Themen (13.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück - direkt im Anschluss an "Maybritt Illner". Die Lanz-Sendung, die schon seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um mögliche Wege aus der Wirtschaftskrise in Deutschland - mit Schwerpunkt auf ökonomischem Sachverstand statt der bisweilen dysfunktional wirkenden Politiker, die sonst bei Lanz als Dauergäste auftreten dürfen.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 13. November

Julia Löhr, Journalistin: Die "FAZ"-Wirtschaftsexpertin meint, dass die deutsche Wirtschaftspolitik zu rückwärtsgewandt sei und spricht über die Herausforderungen des Industriestandortes Deutschland.

Moritz Schularick, Ökonom: „Der Regierung fehlt ein intellektuelles Kraftzentrum", sagt der "IfW"-Präsident über Schwarz-Rot und mahnt mehr Tempo bei den Rüstungsinvestitionen an.

Harald Jähner, Autor: Der Experte für deutsche Nachkriegsgeschichte blickt zurück auf das Wirtschaftswunder der 1950er- und 1960er-Jahre und beschreibt, wie Deutschland nach der "Stunde Null" neu anfing.

Rüdiger Bachmann, Ökonom: Der in den USA lehrende VWL-Professor äußert sich zur US-Investitionspolitik und zur Bedeutung von Zukunftstechnologien. „Wir in Deutschland verschlafen gerade die KI-Revolution", meint er.

Hintergrund: Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise – über ihre Ursachen und mögliche Lösungen diskutieren Andreas Peichl, Julia Löhr, Moritz Schularick, Harald Jähner und Rüdiger Bachmann bei Markus Lanz. Die Experten analysieren die Gefahr eines Staatsversagens, Innovationsstau und Reformbedarf. Und sie fragen: Hat Deutschland die Kraft für einen wirtschaftlichen Aufbruch? Wo könnte man die Ressourcen dafür gewinnen?

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 13. November 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.