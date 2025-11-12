Lanz heute: Gäste und Themen (12.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das humanitäre Drama im Sudan, das sich aktuell im dortigen Bürgerkrieg abspielt. Ausnahmsweise kommt die deutsche Politik bei Lanz deswegen nur am Rande vor.