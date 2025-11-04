Lanz heute: Gäste und Themen (4.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema "Brandmauer" und Rückführungen nach Syrien, über die sich die Union gerade intern streitet. Außerdem wird die deutsche Öffentlichkeit auf einen möglichen Konflikt zwischen den USA und Venezuela vorbereitet.