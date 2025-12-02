Markus Lanz heute - Gäste und Themen (2.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt dreimal die Woche übertragen. Es geht um vielseitige Themen vom Rentenstreit in der Union, über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bis hin zum Hauch von Weimar, der am Wochenende über Gießen schwebte.