Markus Lanz heute - Gäste und Themen (2.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt dreimal die Woche übertragen. Es geht um vielseitige Themen vom Rentenstreit in der Union, über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bis hin zum Hauch von Weimar, der am Wochenende über Gießen schwebte.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen jeweils die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 2. Dezember

Alexander Schweitzer, SPD-Vize: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident äußert sich zur Zukunft der Sozialversicherungssysteme und erläutert, warum die SPD beim Rentenpaket zu keinen Zugeständnissen bereit ist.

Karina Mößbauer, Journalistin: Die Chefkorrespondentin Politik von "The Pioneer" analysiert die aktuelle Entwicklung im Rentenstreit und schildert, wie Schwarz-Rot um einen gemeinsamen Kurs ringt.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über Hintergründe zum Treffen zwischen dem US-Sondergesandten Witkoff und dem russischen Präsidenten Putin.

Paul Ronzheimer, Journalist: Der "Bild"-Vize äußert sich zu den Ukraine-Friedensgesprächen. Zudem berichtet er von seinen Eindrücken vom AfD-Jugendkongress, in dessen Umfeld er von Demonstranten angegangen wurde.

Hintergrund I: Zwischen Rentenstreit in Berlin und Diplomatie auf internationaler Bühne zieht sich in dieser Markus Lanz-Ausgabe der rote Faden von sozialer Verantwortung bis zur globalen Sicherheitspolitik.

SPD‑Vize Alexander Schweitzer verteidigt das Rentenpaket der Bundesregierung. Er betont, warum die SPD bei der Stabilisierung der Rente nicht nachgeben kann - und verteidigt das Konzept als zentralen Bestandteil sozialer Gerechtigkeit.

Hintergrund II: ZDF‑Korrespondent Elmar Theveßen, Leiter des Studios Washington, ordnet derweil den überraschenden Besuch des US‑Sondergesandten Witkoff bei Wladimir Putin ein und analysiert die diplomatischen Hintergründe sowie mögliche Auswirkungen auf den Ukraine‑Konflikt.

Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild, berichtet ebenfalls von den jüngsten Friedensgesprächen zur Ukraine und schildert zudem seine Erlebnisse beim AfD‑Jugendkongress, wo er während einer linken Protestaktion tätlich angegriffen wurde.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 2. Dezember , 22.45 Uhr

, 22.45 Uhr Mittwoch, 3. Dezember, 23.30 Uhr

Donnerstag, 4. Dezember, 23.30 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.