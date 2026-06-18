Auch bei Markus Lanz steht die Fußball-Weltmeisterschaft im Fokus. Im ZDF-Talk geht es um „schöne“ WM-Momente in den USA – und ein Szenario für Trumps politisches Ende.
Politik und Sport mischten sich in dieser Talkrunde von Markus Lanz in der Nacht zum Donnerstag auf spannende Weise. Es ging um die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko und um US-Präsident Donald Trump und seinen möglichen Abtritt. Eine gewisse Begeisterung für die WM war bei drei der fünf Studiogäste herauszuhören, aber zwei gossen etwas Wasser in den Wein.