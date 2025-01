Markus Keller kandidiert wieder: Blumberger Bürgermeister tritt bei Wahl erneut an

Landhotel in Flammen Hoher Sachschaden bei Großbrand in Bonndorf

In einem leerstehenden Hotel in Bonndorf im Schwarzwald ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten am Montagabend gegen 19.30 Uhr von einem Nebengebäude auf das Haupthaus übergegriffen, teilte die Polizei mit.