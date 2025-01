Markus Göpper gibt Taktstock weiter: Zum Jahresanfang sein letztes Konzert in Oberschopfheim

Dirigent Markus Göpper wird heute Abend noch einmal den Taktstock vor seinen Oberschopfheimer Musikern schwingen. Danach übergibt er ihn an Ellen Förster. Das Konzert in der Auberghalle steht unter dem Motto „Wunder der Technik“.

Es ist sein 15. Neujahrskonzert. Dirigent Markus Göpper hat nicht hingeschmissen, sondern wird seinen Musikverein Oberschopfheim ganz einfach nach 16 Jahren in weitere gute Hände übergeben. Den Taktstock wird er nach dem Konzert heute Abend an Ellen Förster abgeben. Sie wird offiziell die Nachfolge von Göpper antreten. Vier Bewerber haben zur Auswahl gestanden und am Schluss sei die Wahl auf Förster gefallen.

Aber jetzt heißt es erst einmal für den Musikverein Oberschopfheim zum Jahresanfang nochmals richtig mit Göpper musikalisch knallen zu lassen. In der musikalischen Erzählkunst widmet sich das Orchester dem „Wunderwerk der Technik“. Die Stückauswahl liegt wieder in den bewährten Händen des Dirigenten. Er kennt sein Orchester und dessen klangvolles Leistungsvermögen.

Lesen Sie auch

Ruhig und gelassen wirkte Göpper in der Probe, bei der die Lahrer Zeitung vorbeigesehen hatte. Um 19 Uhr war Probenbeginn, jeder kennt seinen Platz. Nicht alle sind pünktlich, aber Göpper beginnt und lässt die Tonleiter durchspielen. Alle sind hochkonzentriert.

Am 21. November 2008 hatte er das Dirigentenamt übernommen

Zwischen Orchester und Dirigent stimmt die Chemie. Aber für Göpper dürfte der Satz zutreffen: Man geht, wenn es am schönsten ist – und nach 16 Jahren Dirigententätigkeit sollte wieder etwas Neues für den Verein kommen. Göpper hat am 21. November 2008 das Dirigentenamt beim Musikverein Oberschopfheim übernommen. Damit hatte er die Nachfolge von Bernhard Huber angetreten. Für sich persönlich zieht er auch die berühmte Reißleine. Aktuell ist er musikalischer Leiter der Stadtkapelle Kehl und Dirigent des Musikvereins Oberachern. Hinzu kämen knapp 50 Schüler in der Ausbildung. Kurz lächelt er und meint: „Ich muss abgeben.“ Ergänzend fügt er sein Alter von 57 Jahren an. Hinzu kommt die Bemerkung: „Es muss auch für den Musikverein Oberschopfheim etwas Neues kommen. Viele Musiker kennen keinen anderen Dirigenten als mich.“ Die Ecken seien abgewetzt. Göpper spricht von frischem Wind, der kommen müsse. Zum Neujahrskonzert wird es auch kein „Best Of“ geben.

Göpper hat mit seinem Verein ein ausgewogenes Konzertprogramm zusammengestellt, das dem Konzertbesucher einen vergnüglichen und dynamisch unterhaltsamen Abend bescheren soll.

Dem Musikverein und seinem Vorstandsteam spricht er gegenüber der Lahrer Zeitung ein dickes Lob in der Jugendarbeit aus. „Es kommt immer wieder musikalischer Nachwuchs nach.“ Das A und O sei die Kooperation mit der Grundschule. „Die Zeiten, in denen die Jugend tatsächlich von alleine kommt, sind längst vorbei“, weiß er aus eigener Erfahrung. Eine gute Gruppendynamik gehöre dazu und die finde er im Musikverein Oberschopfheim allemal. Umso glücklicher sei er, dass es mit Ellen Förster, die aktuell auch Dirigentin des Musikvereins Kuhbach ist, nahtlos weitergehen wird.

Karten

Das Neujahrskonzert beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es bei Metzgerei Wetterer sowie in der Bäckerei Kiefer in Oberschopfheim oder an der Abendkasse