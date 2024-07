Nagold kann auch im Regen feiern: Die Markttafel fand in diesem Jahr vor allem unter Schirmen, Pavillons, Vordächern und Arkaden statt – die gute Stimmung musste trotzdem nicht leiden.

Das sommerliche Event in der Innenstadt hat sich ja längst zu einem echten Nagolder Markenzeichen entwickelt, das allerdings mit dem Wetter steht und fällt.

Zwar blieben am Samstagabend die angekündigten Gewitter aus, aber gelegentlicher Regen sorgte dafür, dass einige Plätze leer blieben.

„Das ist heute eine andere Markttafel, aber die Wettervorhersagen im Vorfeld waren zu gut, um die Veranstaltung abzusagen“, machte Saskia Fortenbacher deutlich. Bereits im vergangenen Jahr musste man die Markttafel ja wetterbedingt canceln, weshalb in diesem Jahr viele Leute natürlich an der Markttafel sitzen wollten. Und glücklicherweise habe das Wetter viele Leute nicht abgehalten, erklärte die Geschäftsführerin des federführenden Cityvereins.

Stimmungsvolles Flair

Für das trotz allem stimmungsvolle Flair in der Marktstraße sorgte aber nicht nur der mit rund 600 Lampions illuminierte Blumenswing in der Markstraße, sondern ebenso die vom Cityverein engagierten Musiker, die mal hier und mal dort aufspielten. Darunter auch Rieke Katz aus Nagold als Duo Voice Lounge mit Reiner Hiby. „Wir haben total Spaß“, meinte beispielsweise Sonja Schaible, die es sich mit ihrem Team unter den Esprit-Arkaden gemütlich gemacht hatte.

Für das Essen sorgte wie schon in den Vorjahren jeder selbst, entweder in Form selbst mitgebrachter Hausmannskost, bestellten Caterings oder schlicht über den Lieferservice. So reichte die Palette vom Catering mit Aperitif und Vorspeise bis zur mitgebrachten Kühlbox oder der ofenfrischen Pizza aus dem Karton.

Die Vesperkirche feiert mit

Auch die Nagolder Vesperkirche war mit Blick auf ihr zehnjähriges Bestehen stark vertreten. So hatte man im ökumenischen Vorstand beschlossen, das Jubiläum gemeinsam mit den Mitarbeitern und Unterstützern der Vesperkirche bei der Markttafel zu feiern – und im Bereich des Vorstadtplatzes wurden 120 Plätze reserviert.

„Unser super Küchenteam hat dafür gesorgt, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist“, lobte Vorstandsmitglied Marlis Katz. Und in der Tat: Es gab unter anderem Vesperbretter mit Maultaschen oder Käsespießen, griechischen Salat sowie schwäbischen Kartoffelsalat und zum Nachtisch Eis mit Früchten.

OB: „Auch bei Regen schön“

„Wir trotzen dem Regen“, fand es Oberbürgermeister Jürgen Großmann unter den Rathaus-Arkaden erfreulich, dass trotz des widrigen Wetters viele Markttafel-Besucher den Weg in die Innenstadt gefunden hatten. Klar lebe die Veranstaltung eigentlich von Nagoldwetter und mediterranem Flair, doch zeige die Resonanz, welch hohe Anziehungskraft die Markttafel genieße.

Und so betonte Großmann: „Das ist auch bei Regen ein schönes Event“ – und das Wetter habe der guten Stimmung keinen Abbruch getan.