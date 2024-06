Markttafel am 27. Juli: Ein Sommerabend an Nagolds längster Tafel

„Wir freuen uns, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Menschen zusammenkommen und wir diesen besonderen Abend im Lichterschein der Lampions gemeinsam verbringen können“, sagt Saskia Fortenbacher, Geschäftsführerin des City-Vereins Nagold. Die Markttafel sei die ideale Gelegenheit, um gemeinsam mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen einen Sommerabend mit besonderem Flair an Nagolds längster Tafel zu genießen.

Der Schein hunderter Lampions entlang des Blumenswings wird an diesem Abend wieder für eine stimmungsvolle Festbankettmeile sorgen.

Verschiedene Musiker begleiten den Abend mit sommerlichen und mediterranen Klängen. So spielt Rieke Katz als Duo Voice Lounge mit Reiner Hiby. Marc Delpy verzaubert die Abendluft mit Chansons, vorwiegend aus dem französischsprachigen Raum. Das Duo FallerBrecht unterhält mit Gitarre und Straßenmusik und der bekannt Tübinger Akkordeonspieler Peter Weiß lässt ebenfalls sein Instrument klingen.

Selber mitbringen oder kochen lassen

An diesem Abend dürfen Speisen und Getränke nach Geschmack selbst mitgebracht werden. Teller, Besteck, Gläser und Servietten dürfen dabei nicht vergessen werden! Wer sich lieber bekochen lässt, kann sich bei den Nagolder Gastronomen die Verpflegung individuell zusammenstellen lassen. Die Tische können ab 18.30 Uhr belegt werden, gegessen wird dann gemeinsam ab 19 Uhr.

Um sich Plätze für den Abend zu sichern fällt eine Reservierungsgebühr in Höhe von drei Euro pro Platz an (zur Info: acht Sitzplätze sind an einem Tisch). Die Plätze sind verbindlich reserviert, wenn diese beim City-Verein bis zum 18. Juli angemeldet wurden und die Zahlung der Reservierungsgebühr spätestens bis zum 21. Juli eingegangen ist. Die Reservierung wird dann per Mail bestätigt.

Plätze sind begrenzt

„Die Plätze sind begrenzt, daher lohnt es sich, sich schnell anzumelden“, verrät Rabea Hinz, Projektmitarbeiterin des City-Vereins.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.gewerbeverein-nagold.de