3 Die sechste Variante, die auf dem Bild zu sehen ist, stieß bei den Abstimmungsteilnehmern auf die größte Zustimmung – und machte auch im Gremium das Rennen. Foto: Stadt St. Georgen

Rötlicher Ortbetonbelag wird künftig den St. Georgener Marktplatz bedecken. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend entschieden – und folgte damit dem Ergebnis des Bürgervoting. Damit waren aber längst nicht alle einverstanden.















Link kopiert

St. Georgen - Eine wichtige Entscheidung über die künftige Optik der St. Georgener Innenstadt ist gefallen: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend einen Belag für den Marktplatz ausgewählt. 14 der anwesenden Räte stimmten für die sechste der zur Wahl stehenden Alternativen, die auch bei denjenigen St. Georgenern, die sich am Bürgervoting beteiligt hatten, hoch im Kurs stand. Von den insgesamt 694 Personen, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, gaben 213 ihre Stimme für den roten Ortbetonbelag in der Mitte des Platzes in Verbindung mit ebenfalls rötlichen Natursteinpflasterplatten entlang der Marktplatzränder ab – das entspricht relativ betrachtet knapp einem Drittel aller abgegebenen Stimmen.

Bürgervoting als Grundlage für die Entscheidung

Im April soll die dringend notwendige Tiefgaragensanierung angegangen werden, in deren Zuge auch die Erneuerung des Marktplatzbelags geplant ist, rief Bürgermeister Michael Rieger den Gemeinderäten und den Zuschauern der Sitzung noch einmal ins Gedächtnis. Deshalb sei es nun an dem Gremium, eine Entscheidung über die Belagsart zu treffen.

Grundlage war das Bürgervoting, das zwischen 13. Dezember und 7. Januar durchgeführt wurde. Verpflichtend waren dessen Ergebnisse aber nicht: Die Räte – diese Möglichkeit hatte man sich von Anfang an eingeräumt – hätten sich auch für eine Variante entscheiden können, die beim Bürgervoting nicht den ersten Platz gemacht hatte.

"Klare Tendenz" erkannt

Angesichts der Tatsache, dass rund 30 Prozent der Stimmen an die sechste Variante gegangen waren und diese mit 89 Stimmen Vorsprung vor der zweiten Variante, die auf Platz zwei landete, gewonnen hatte, war der Fall für die Stadtverwaltung aber klar: Sie empfahl im Beschlussvorschlag die Wahl der sechsten Variante.

Auch die Mehrheit der Gemeinderäte war bereit, diesem Ergebnis des Bürgervotings zu folgen. Karola Erchinger (Freie Wähler) etwa sprach von einer "eindeutigen Tendenz" und hatte "gar keinen weiteren Klärungsbedarf". Gemeinderat Marc Winzer (Freie Wähler) war nach eigener Aussage froh, dass man den Einwohnern die Chance gegeben hatte, sich bei dem Thema einzubringen und hielt es für "selbstverständlich", das Ergebnis des Bürgervotings zu unterstützen.

Räte stellen sich gegen Ortbetonbelag

Andere Gemeinderäte taten sich mit den großen Ortbetonplatten eher schwer. So kritisierte Peter Fichter (SPD), dass man die Optik des Platzes hinten anstelle und sich stattdessen zu sehr auf technische Bedanken fokussiere. Tatsächlich hatte der Vorschlag, große Ortbetonplatten zu wählen, vor allem technische Gründe, berichtete Jürgen Pfaff vom Büro "Faktor Grün". Den oberste Priorität ist die Abdichtung der Tiefgarage – und je weniger Ritzen der Marktplatzbelag aufweist, desto niedriger ist die Chance, dass Wasser zwischen die Platten dringt. Fichter verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass man bereits in einen aufwendigen Unterbau für den Marktplatz investiere, der die Tiefgarage abdichten soll.

Auch Guido Santalucia (SPD) sprach sich gegen den Ortbetonbelag aus und begründete dies vor allem mit den Nutzungsspuren wie Fettflecken oder Kratzer, die auf den großen Platten deutlicher zu Tage treten als auf kleineren Natursteinplatten. "Wir handeln uns da finde ich eine Daueraufgabe ein", sagte er.

Kritiker bleiben in der Minderheit

Das Hauptargument der Gegner des Ortbetonbelags, die sich aus den anwesenden Mitgliedern der Fraktionen SPD und Grüne Liste zusammensetzten: Über alle Varianten gesehen hatten mehr Personen ihre Stimme für einen Natursteinbelag abgegeben als für einen Ortbetonbelag. Tatsächlich entschieden sich 368 der Teilnehmer am Bürgervoting für eine der Belagsvarianten, die zum größten Teil aus einem kleinteiligeren Natursteinbelag besteht. 326 stimmten für eine der drei Ortbetonbelag-Varianten.

Letztlich blieben die Kritiker aber eine Minderheit im Gremium, sodass die Abstimmung der Räte bei fünf Gegenstimmen von Dirk Schmider, Peter Fichter, Hansjörg Staiger, Guido Santalucia und Gabriel Dörr zugunsten des rötlichen Ortbetonbelags ausfiel.

Info: Ergebnisse des Bürgervotings

Sieben Varianten für den Belag des Marktplatzes standen beim Bürgervoting, an dem sich insgesamt 694 Personen beteiligten, zur Wahl. Deutlich am besten kam dabei die sechste Variante bei den Bürgern an; die fünfte fand die wenigsten Befürworter. Ein Überblick über alle Alternativen, geordnet nach zunehmender Zustimmung der St. Georgener:

Rötlicher Ortbetonbelag in der Mitte und Natursteinpflaster entlang der Ränder der Gebäude des Marktplatzes – diese Variante erhielt 50 Stimmen.

Gräulicher Natursteinbelag mit ockerfarbenem Farbeinschlag mit Pflasterformaten in der Platzmitte und Pflasterplatten entlang der Gebäude des Marktplatzes – dafür stimmten 52 Personen.

Ockerfarbener Ortbetonbelag gerahmt von Natursteinpflasterbelag entlang der Platzränder – für diese Alternative entschieden sich 63 Teilnehmer.

Gräulicher Natursteinbelag mit rötlichem Farbeinschlag mit Pflasterformaten in der Platzmitte und Pflasterplatten entlang der Gebäude des Marktplatzes – diese Variante überzeugte 83 Personen.

Gräulicher Natursteinbelag mit ockerfarbenem Farbeinschlag über den gesamten Marktplatz – dafür gaben 109 Teilnehmer ihre Stimme ab.

Gräulicher Natursteinbelag mit rötlichem Farbeinschlag über den gesamten Marktplatz – diese Alternative landete mit 124 Stimmen auf Platz zwei.

Rötlicher Ortbetonbelag in der Mitte und Natursteinpflasterplatten entlang der Ränder der Gebäude des Marktplatzes – diese Variante hatte die meisten Befürworter, nämlich 213.