Marktplatz und Tiefgarage: St. Georgener Mega-Baustelle auf der Zielgeraden

In den letzten Tagen und Wochen vor der offiziellen Einweihung von Marktplatz und Tiefgarage am Samstag, 10. Mai, laufen die Arbeiten in der St. Georgener Stadtmitte noch einmal auf Hochtouren. Auf dem Marktplatz werden fleißig die letzten Pflastersteine gesetzt, auch in der darunterliegenden Tiefgarage werden noch Restarbeiten erledigt. Der Großteil der Maßnahmen wird fertig, wenn der Marktplatz in etwa einer Woche zum ersten Mal bevölkert wird und die ersten Autos in die Tiefgarage einfahren, erklärt Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, auf Anfrage unserer Redaktion.

„Auf dem Marktplatz sind alle Arbeiten bis auf den Baumblock, die Ausstattung, Bepflanzung und die Pflasterarbeiten vor dem Gebäude ‘Am Markt 4‘ abgeschlossen“, berichtet Tröndle. In der Tiefgarage stünden nur noch die Restarbeiten der Elektrotechnik und der Beschichtungs- und Malerarbeiten an.

Lesen Sie auch

In genau diesen Bereich sind daher aktuell noch Arbeiter im Einsatz: „Derzeit wird mit Hochdruck an den vorbereitenden Arbeiten zu dem Baumblock gearbeitet“, informiert der Leiter des städtischen Bauamts. Auch die Pflasterarbeiten vor dem Gebäude „Am Markt 4“ laufen demnach aktuell. „Zudem gibt es überall Restarbeiten zu erledigen“ – auch in der Tiefgarage. Die Pflanzung der Bäume und der Staudenflächen bringen einen weithin sichtbaren Fortschritt auf dem Marktplatz.

Letzte Arbeiten erfolgen noch nach der Eröffnung

Wie Tröndle berichtet, sollen alle Arbeiten bis zur Eröffnung am 10. Mai abgeschlossen sein – das zumindest ist die Zielsetzung. „Nach dem 10. Mai werden primär noch Arbeiten erfolgen, welche bemängelt wurden und nachgebessert werden müssen“, ergänzt er. Beispielsweise müssen Tröndle zufolge drei Ortbetonfelder erneuert werden.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in St. Georgen Das waren die wichtigsten Projekte der vergangenen zehn Jahre Bürgermeister Michael Rieger und Tabea Epting vom Stadtmarketing ziehen Bilanz der wichtigsten Projekte der vergangenen zehn Jahre. Es gab Investitionen in die Schule und den Roter Löwen. Mitten in der Umsetzung ist die Umgestaltung des Stadtkerns

Damit werden letzte Restarbeiten auch noch nach der offiziellen Einweihung von Marktplatz und Tiefgarage über die Bühne gehen. Im Großen und Ganzen soll das Millionen-Projekt in der St. Georgener Stadtmitte kommende Woche jedoch abgeschlossen sein – ein historisches Ereignis und ein massiver Meilenstein im Zuge der noch immer laufenden Innenstadtsanierung.

Im Bereich des ehemaligen Postgebäudes laufen die Vorarbeiten für die geplante Fassadenbegrünung. Foto: Helen Moser

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass nach langer Vorbereitung und Planung sowie einigen Monaten des Aufschubs die ersten Bagger an dieser Stelle anrückten. Nun neigen sich die Arbeiten an einem „Herzstück der Stadtsanierung“, wie es die Stadtverwaltung einmal in einer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat formulierte, dem Ende entgegen.

Neue Parkregelung tritt in Kraft

Nicht nur für Gewerbetreibende und Anwohner des Marktplatzes, die in den vergangenen Jahren mit Einschränkungen und Baulärm leben mussten, verändern sich die Rahmenbedingungen mit dem Abschluss der Marktplatzsanierung – auch Verkehrsteilnehmer müssen sich in der Folge auf neue Regeln einstellen: Tröndle zufolge soll die Tiefgarage nach der offiziellen Einweihung am 10. Mai für die Allgemeinheit freigegeben werden. Damit treten auch die neuen Parkregeln in der Innenstadt in Kraft.

Eröffnung, Spatenstich, Markttreiben: das Programm am Samstag, 10. Mai

Marktplatz-Einweihung

Das Programm beginnt am Samstag, 10. Mai, um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung der Tiefgarage. Im Bereich der Treppenanlage an der Gewerbehallestraße sprechen Bürgermeister Michael Rieger, die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und Derya Türk-Nachbaur, Landrat Sven Hinterseh, Stadtbaumeister Alexander Tröndle sowie Vertreter der Fach- beziehungsweise Stadtplaner Grußworte. Anschließend segnen der katholische Pfarrer Harald Dörflinger und sein evangelischer Kollege Roland Scharfenberg den Marktplatz. Danach erfolgt die erste offizielle Einfahrt in die Tiefgarage durch Rathaus-Mitarbeiter und Mitglieder des Gemeinderats.

Rathaus-Sanierung

Um 12 Uhr erfolgt der symbolische Spatenstich für die Rathaussanierung auf dem Rathausvorplatz – inklusive kurzer Redebeiträge von Bürgermeister Rieger, Stadtbaumeister Tröndle und gegebenenfalls vonseiten des Architekturbüros. Zusammen mit dem Forstamt wird zudem in einem etwa zwölf Meter langen mobilen Sägewerk ein heimischer Baum vor dem Rathaus zersägt – als Symbol für die künftige Holzfassade des Rathauses. Ein Mitarbeiter des Bauhofs wird zudem aus einem Holzblock ein Modell des Rathauses mit der Motorsäge gestalten. Im Anschluss bieten Stadtbaumeister Tröndle und Giovanni Costantino, Leiter Zentrale Steuerung und Dienste im Rathaus, zudem Führungen durch das A.-Maier-Gebäude als Ausweichquartier der Stadtverwaltung an. Die Führungen starten jeweils um 13 und 15 Uhr.

Rahmenprogramm

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) bietet am Samstag verlängerte Öffnungszeiten an: Bis mindestens 16 Uhr ist Zeit zum Bummeln und Einkaufen in der Innenstadt. Von 12.30 bis 14.30 Uhr spielt zudem die Stadtmusik auf dem Marktplatz. An gleicher Stelle unterhalten von 15 bis 16.30 Uhr Akustik-Musiker. Allgemein ist auf dem Marktplatz viel geboten: Von 11 bis 17 Uhr laden 17 Markthändler sowie Aktions- und Bewirtungsstände zum Verweilen ein. Crêpes, Waffeln, Kuchen, Eis, Merguez, Schwarzwaldschinken, Ofenkartoffeln, Pommes, diverse Getränke, Blumen, Lederwaren, Deko, Selbstgebasteltes und mehr – das Angebot ist vielfältig. Die jungen Gäste können sich auf Kinderschminken, eine Hüpfburg und Luftballon-Modellage freuen.