Am Marktplatz muss sich etwas tun – doch sonst soll alles bleiben wie es ist. Darüber ist sich zumindest der Technische Ausschuss sicher. Also wird der Platz wohl nicht zur „autofreien Zone“. Aber wie sehen die Händler vor Ort die Situation? Was sie sich für den Platz wünschen, haben sie der Redaktion verraten.