Kommt bald Bewegung in die Leerstände?

1 In der Häuserzeile Am Marktplatz 4, 5 und 6 ist Bewegung drin: Das ehemalige Casa Moda-Haus (links) hat bereits seinen Eigentümer gewechselt, das Haus daneben mit Antiochia-Geschäft im Erdgeschoss soll es noch. Für die ehemalige La Lou-Bar wird zudem ein neuer Pächter gesucht. Foto: Mareike Kratt

Beschädigungen, Leerstände und fehlende Frequenz: Trotz Sanierung steht der Marktplatz regelmäßig in der Kritik. Doch bei einigen Immobilien könnte sich bald etwas tun.









Link kopiert



Während die Geschäftszeile hinter dem Restaurant BunBun-Burger bereits seit vergangenem Jahr mit dem Einzug des Smart Markts voll belegt ist, sieht es vis-à-vis trostlos aus: Das Haus Am Marktplatz 4 ist bereits seit Kündigung des Modegeschäfts Casa Moda vor rund drei Jahren leer, und auch die ehemalige Bar La Lou an der Ecke zwischen Marktplatz und Bildackerstraße ist seit langer Zeit geschlossen. Die leerstehenden Bar-Räume sollen laut Plakatierung wieder vermietet werden, hier ist das Unternehmen Reichmann Immobilien aus Donaueschingen für die Projektabwicklung zuständig. Das gesamte Haus Nummer 4 ist in den Händen der Karg Immobilien GmbH aus Dauchingen, und, wie auf den Fensterscheiben deutlich zu lesen ist, bereits komplett verkauft.