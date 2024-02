„Ein elektrisierendes Finale unter freiem Himmel erwartet die Besucher des ‚zollernalb-data Marktplatz Open Air‘ in Balingen“, verspricht der Veranstalter Vaddi Concerts und gibt das komplette Programm für das Event vom 18. bis 20. Juli bekannt.

So vervollständigen die Schweizer Hard-Rock-Band Gotthard und die Band The New Roses das Programm für den Samstag. Nach den bereits angekündigten Auftritten von Wanda und Wincent Weiss steht nun das Programm des Open Air.

Lesen Sie auch

Gotthard

„Gotthard werden mit ihren Hymnen wie „Heaven“ die Herzen der Fans höherschlagen lassen“, heißt es in er Ankündigung. Ihre Musik, eine Mischung aus kraftvollen Gitarrenriffs und gefühlvollen Balladen, hat sie zu einer Kultband in der Rockszene gemacht.

Feste Größe mittlerweile

The New Roses, bekannt für ihren frischen Wind im Classic Rock, knüpfen laut Mitteilung an das Erbe von Größen wie Aerosmith und Guns N’ Roses an. Mit ihrem dynamischen Stil und Hits wie „Without a Trace“ begeistern sie demnach eine jüngere Generation von Rockfans.

The New Roses

The New Roses Foto: Vera Friederich

Das „zollernalb-data Marktplatz Open Air“ hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Größe im Festival-Kalender entwickelt. Mit einer Mischung aus nationalen und internationalen Acts und der atemberaubenden Kulisse, zieht es Musikliebhaber aus allen Ecken des Landes an.

Karten sind ab sofort unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Tickets

Karten

sind ab sofort unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.