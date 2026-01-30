Marktplatz in St. Georgen: Diese Autofahrer sind der Stadtverwaltung ein Dorn im Auge

Frisch saniert ist der St. Georgener Marktplatz. Millionen hat die Stadt investiert, um den Bereich neu zu gestalten. Umso mehr ärgert man sich über manche Autofahrer.
Parken in der St. Georgener Innenstadt kann ein heikles Thema sein. Noch nicht alle Bergstädter haben sich mit den neuen Regeln rund um die Stadtmitte angefreundet. Doch auch der Stadtverwaltung stinkt’s, kritisierte Bürgermeister Michael Rieger in jüngster Sitzung des Gemeinderats, „weil wir einfach feststellen, dass die Parkdisziplin in der Innenstadt zu wünschen übrig lässt“.