1 Aktuell stehen vor dem Schwenninger Rathaus keine Fahnenmasten. Foto: Moser

Lasst die Fahnen wehen – dieser Appell geht zu Feiertagen, Festen oder auch Tauer-Ereignissen an die Städte im Land, die ihre Flaggen dann an den Rathäusern hissen. Doch im Falle Schwenningens ist das unmöglich. Ein Schildbürgerstreich ist hier passiert.

VS-Schwenningen - Es ist noch gar nicht so lange her, da freute man sich in Schwenningen über die gelungene Marktplatzsanierung – und mittendrin das ehrwürdige Schwenninger Rathaus. Das alleine schon wäre ein Grund, die Flaggen zu hissen. Doch stopp, da war doch was!

