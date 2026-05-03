Marktplatz in Hechingen: „Urlaubswelt“ gefällt den Einwohnern

Das Experiment „Mittendrin“ und der damit neu geschaffene „Marktplatz-Sommer“ hat sich schon am Samstagabend als voller Erfolg erwiesen. Was der Gemeinderat, die Stadtverwaltung, Einzelhändler und Gastronomen auf den Weg gebracht haben, gleicht einer Oase: Eine Sandfläche, Sitzpodeste, Bänke und eine Liegeschaukel vermitteln echtes Strand- und Urlaubsfeeling. In den zurückliegenden zwei Wochen waren zahlreiche Handwerksfirmen in der Oberstadt aktiv. Sie legten Hand an, pflanzten, bauten und richteten den Marktplatz so her, dass er zu einem echten Hingucker geworden ist. Mit dem bereits vor einigen Jahren neu gestalteten Obertorplatz ist nun eine harmonische Einheit entstanden, die als städtebaulicher Gewinn bezeichnet werden darf.

Nur Heranspaziert, scheint Bürgermeister Philipp Hahn da zu sagen. Die entstehende Achse Fußgängerzone/Bürgerplatz, Zollernstraße, Fürstengarten und Obertorplatz könne man mit einer „Minigartenschau“ vergleichen, meinte er. Foto: Klaus Stifel Besucher und Besucherinnen schlenderten entspannt durch die autofreie Zone, ließen sich nieder und plauderten. Besonders gefragt waren Frühlingsklassiker wie Aperol Spritz, fruchtige Cocktails und leichte Sommerdrinks. Die farbenfrohen Gläser sorgten nicht nur für Erfrischung, sondern auch für das passende mediterrane Flair. Auch kulinarisch kamen sie voll auf ihre Kosten.

Bei der Eröffnung auf der Musikbühne vor dem Rathaus sprach Bürgermeister Philipp Hahn von der „guten Stube Marktplatz“. Die Idee, einen Teil der Oberstadt temporär zum „Bürgerplatz“ zu machen, sei schon unter seinen Vorgängern Jürgen Weber und Dorothea Bachmann diskutiert worden. Er dankte den Anliegern, Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbetreibenden. Mit ihrer Aufbruchstimmung würden sie das Vorhaben tragen und mit Leben erfüllen.

Der Gemeinderat, so Hahn weiter, habe die Sache „mutig angepackt“. Mit einstimmigem Votum für die versuchsweise Aufwertung des 771 Jahre alten Marktplatzes sei ein historischer Schritt gelungen.

150.000 Euro kostet die Realisierung

Doch die mit bunten Luftballons geschmückte Fußgängerzone hatte auch ihren Preis: Trotz klammer Kasse bewilligte der Gemeinderat 150.000 Euro für die Umsetzung. „Das Projekt hat eine Zukunft“, sagte Hahn in dem Zusammenhang und verwies auf die kürzliche Mitteilung des Verkehrsministeriums, dass der Bürgerplatz bereits in den Maßnahmenkatalog des kommunalen Straßenbaus über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufgenommen wurde. Gelistet sei es mit einer Gesamtsumme von 660.000 Euro. Die Hälfte würde das Land übernehmen. „Ob wir dies tun“, so Hahn, „werden wir nach der Versuchsphase mit der Bürgerschaft und vor allem mit den Anliegern und dem Gewerbe entscheiden.“ Die Fußgängerzone sieht der Schultes als Fortsetzung des Bandes der Erneuerung: Die Zollernstraße, der Fürstengarten, der Obertorplatz und der jetzt hinzugekommene Bürgerplatz würden einer „Minigartenschau“ gleichen.

Die Kinder hatten ihren Spaß. Es sollten aber noch mehr Sitzgelegenheiten für Erwachsene geschaffen werden, so eine Besucherin. Im Grunde gefiel aber auch ihr das neu geschaffene Ambiente. Foto: Klaus Stifel

Weiter unterstützt wird die Aufwertung durch das Ortsmitten-Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, das für die Dauer der Erprobungsphase einen Teil der benötigten Möbel für den Außenbereich an die Stadt Hechingen kostenlos zur Verfügung stellt. Doch auch die Stadt hat dafür Geld aufgewendet. „Mehr als die Hälfte der Sachwerte bleibt uns erhalten“, verkündete Hahn weiter. Man wolle nun Frequenzen für Handel und Gastronomie schaffen, sagte Hahn im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Herbst wird entschieden

Ob aus dem Sommerexperiment etwas Dauerhaftes wird, entscheidet sich im Herbst. Die ersten Eindrücke sprechen eine klare Sprache: Lob von allen Seiten, zufriedene Gesichter, volle Sitzplätze und ein Marktplatz, der sich anfühlt wie ein Kurzurlaub.

Und was meinen die Hechinger Bürger? Werner Jackel: „Mir gefällt’s, alles passt, auch das Ambiente! Vielleicht wird der eine oder andere noch motiviert, ein Ladengeschäft oder eine Gastronomie zu eröffnen. Das fehlt uns noch.“ Richard Holocher empfindet: „Es ist megaschön geworden. Hier können sich alle Generationen treffen, und ich wünsche mir eine belebte Stadt. Aber ohne Läden und Gastronomie geht’s halt nicht.“ Resurection Gehring und Karin Endele vertreten die gleiche Meinung: „Der neue Fußgänger-Marktplatz stellt eine Bereicherung für Hechingen dar.“ Er dürfe gerne noch mehr Sitzgelegenheiten aufwiesen.