Marktplatz in Hechingen: „Urlaubswelt“ gefällt den Einwohnern

Die Autos sind versuchsweise verbannt, die Strecke zwischen Marktplatz und Stiftskirche hat Erlebnisqualität erhalten.
Das Experiment „Mittendrin“ und der damit neu geschaffene „Marktplatz-Sommer“ hat sich schon am Samstagabend als voller Erfolg erwiesen. Was der Gemeinderat, die Stadtverwaltung, Einzelhändler und Gastronomen auf den Weg gebracht haben, gleicht einer Oase: Eine Sandfläche, Sitzpodeste, Bänke und eine Liegeschaukel vermitteln echtes Strand- und Urlaubsfeeling. In den zurückliegenden zwei Wochen waren zahlreiche Handwerksfirmen in der Oberstadt aktiv. Sie legten Hand an, pflanzten, bauten und richteten den Marktplatz so her, dass er zu einem echten Hingucker geworden ist. Mit dem bereits vor einigen Jahren neu gestalteten Obertorplatz ist nun eine harmonische Einheit entstanden, die als städtebaulicher Gewinn bezeichnet werden darf.