Marktplatz in Hechingen: Strumpfboutique schließt – Hoffnung, dass Leerstand ausbleibt

1 Georg Haller in der Strumpfboutique am Hechinger Marktplatz. Noch bis zum 31. März läuft der Räumungsverkauf. Foto: Benjamin Roth

„Wir schließen zum 31.3.2025“, heißt es am Schaufenster von Georg Hallers Strumpfboutique am Hechinger Marktplatz. Der 70-Jährige gibt aus Altersgründen das Geschäft auf. Wie es mit der Ladenfläche weitergeht, ist unklar – doch es gibt Hoffnung.









Reges Treiben herrscht an diesem Montagmorgen in Georg Hallers Strumpfboutique am Hechinger Marktplatz. Ein Kunde kauft vier Paar Strümpfe, eine weiterer gibt ein Kleidungsstück in die Reinigung. „Es ist besonders viel los in den vergangenen Tagen“, berichtet Haller unserer Redaktion.