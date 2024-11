Die Tiefgarage Marktplatz ist ab Freitag, 22. November, in Teilen wieder freigegeben. Bis Jahresende ist außerdem die erste Stunde Parken kostenlos.

In wenigen Tagen, ab Freitag, 22. November, kann das obere Parkdeck der Tiefgarage Marktplatz wieder genutzt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten in diesem Teil der Tiefgarage sind damit eine Woche früher abgeschlossen als ursprünglich geplant. Dann stehen 210 Parkplätze wieder zur Verfügung.

Die Sanierungsarbeiten am unteren Parkdeck gehen hingegen weiter. Sie sollen voraussichtlich bis zum 20. Dezember abgeschlossen sein. „Das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten. Es war uns als Stadt sehr wichtig, dass für den Weihnachtsmarkt auf dem oberen Marktplatz und das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels so viele Parkplätze wie möglich wieder verfügbar sind“, sagt Oberbürgermeister Adrian Sonder laut Mitteilung.

Ursula Stiefken, Geschäftsführerin Stadtwerke Freudenstadt Bäderbetrieb, ist ebenfalls zufrieden. Die Tiefgarage gehört zum Geschäftsbereich des Bäderbetriebs. Die Contipark Parkgaragengesellschaft mbH ist Pächterin der Anlage. „Mit Contipark haben wir als besondere Weihnachtsaktion und als positives Signal für Einzelhandel und Besucher in der Innenstadt vereinbart, dass die erste Stunde Parken in der Tiefgarage Marktplatz für die Kurzparker kostenfrei ist. Dieses Angebot läuft bis Ende des Jahres“, so Stiefken.

Die Bauarbeiten hatten Anfang September begonnen. Nachdem im vorigen Jahr die Zufahrtsrampen erneuert worden waren, werden jetzt die Entwässerungsrinnen saniert. In beiden Fällen hatten Tauwasser und Streusalz die Armierung des Stahlbetons angegriffen.